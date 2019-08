"Sabaudia Music&Village": da Ferragosto quattro serate di musica e spettacolo

Anche Sabaudia è pronta ad accogliere i cittadini e i tanti turisti che affolleranno la città per Ferragosto. Diversi gli appuntamenti anche nella città delle dune per la giornata più attesa dell’estate. Gli eventi in programma rientrano nell’ambito della rassegna estiva promossa dall’Amministrazione comunale, con la collaborazione degli operatori culturali, sportivi ed economici del territorio, “Sabaudia in Vetrina”.

Proprio da giovedì 15 agosto e fino a lunedì 19 agosto (con una pausa il 17), tra piazza del Comune e via Umberto I, la You Marketing presenta "Sabaudia Music&Village", quattro serate di spettacolo per tutta la famiglia ma particolarmente destinate ai più giovani, con un palinsesto musicale che abbraccia i diversi generali musicali.

Si iniziala sera di Ferragosto con il concerto di “Club Mario” – Tribute Band ufficiale di Ligabue: sul palco i migliori successi del cantautore di Correggio animeranno una serata davvero esplosiva che si concluderà, come tradizione vuole, con lo spettacolo pirotecnico ecologico.

Si prosegue il 16 agosto con “Flaco&Flower’s Friends” Live e il truck di Radio Globo, che torna per una nuova tappa del Summer Tour 2019 con tre ore di diretta (dalle ore 17 alle ore 20) proprio da piazza del Comune, con collegamenti anche a Ibiza e Formentera. Il 18 agosto, invece, è la volta di una serata caraibica sulle note di “Mama Oxuma” e del loro repertorio che va dal samba, al rock e funky arrivando persino ai ritmi più popolari della cultura del nordest brasiliano quali il frevo, il maracatù e il forrò. Il Sabaudia Music&Village si chiude il 19 agosto con una serata musicale a sorpresa che saprà far ballare e divertire cittadini e turisti.

Per tutte e quattro le serate sarà presente lo street food, il mercatino e un’area giochi per i bimbi al fine di permettere a tutti di trascorrere delle giornate ricche di opportunità nel segno della musica, del divertimento e del buon cibo.