Ferragosto: gli eventi a Maenza per la Festa di Santa Maria Assunta in Cielo e San Rocco

Tre giorni di celebrazioni ed eventi a Maenza per la Festa in onore di Santa Maria Assunta in Cielo e San Rocco. Sono infatti diversi gli appuntaenti in programma per le serate di mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 agosto.

Si parte il 14 agosto: alle 18 nella parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo ci sarà la Santa Messa, poi alle 21.30 la prima serata musicale con il concerto dell’orchestra spettacolo Kalimba De Luna.

Sono tagli appuntamenti per il 15 agosto. Alle 9 nella chiesa Santa Reparata è in programma la Santa Messa così come alle 18 nella parrocchia a cui farà seguito la processione accompagnata dalla Banda musicale "Giovanni Bizzarri”. Per la serata di Ferragosto il programma prevede la musica dell’orchestra “Stylnovo” e lo spettacolo, direttamente da “Colorado Cafè”, di Tony Figo. Alle 23.30 poi l’estrazione della lotteria.

Nel giorno di San Rocco, il 16 agosto, gli appuntamenti iniziano dal mattino con alle 7 la Santa Messa in piazza San Rocco (cimitero) ed un’ora dopo la sfilata tra le vie del paese della Banda musicale "Giovanni Bizzarri”. Alle 17 al bar centrale ci sarà la gara di briscola, alle 18 la Santa Messa nella chiesa Santa Reparata e alle 18.30 la presentazione della squadra dell’Asd Città di Maenza. Alle 21.30 poi il concerto con la tributo band dei Negramaro; a seguire, alle 23.30, lo spettacolo pirotecnico e poi la tombolata.