Discesa della Befana e falò ad Aprilia

Una tradizione ormai consolidata è per la città di Aprilia quella della festa della Befana organizzata dalla Pro Loco, ogni anno sempre più bella e sentita dai cittadini.

Lunedì 6 gennaio si saluteranno le feste per tornare alla vita di tutti i giorni, non senza una giornata di divertimento per grandi e piccini.

Sin dalla mattina, dalle ore 9.00, in via dei Lauri e in Via Marconi ci saranno le bancarelle del Mercatino di Aprilia, nel pomeriggio la Befana passeggerà tra gli stand regalando ai bambini i dolciumi offerti da tutta la cittadinanza.

Sempre nel pomeriggio a piazza Roma si terrà il clou della festa con la premiazione dei primi classificati al concorso Balconi del Natale Apriliano 2019 e poi alle 18.00 la Befana si calerà dal campanile della Chiesa di San Michele e Santa Maria Goretti, in una performance realizzata in collaborazione con i Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di latina - Distaccamento di Aprilia. La chiusura della festa si avrà con il tradizionale falò della Befana a cura dell’Associazione Botteghe del Carnevale Apriliano e i fuochi pirotecnici.

Foto tratta dalla pagina Facebook della Pro Loco di Aprilia

