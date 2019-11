Festa del Cioccolato a Latina

Prosegue inarrestabile il tour delle Feste del Cioccolato Nazionali che farà tappa a Latina dal 22 al 24 novembre.

Nel cuore della città, quando il clima inizia ad essere freddo e le giornate corte e grigie, cosa c’è di meglio di un cioccolato caldo per farsi una coccola e riscaldarsi?

Ebbene per tre giorni in Corso della Repubblica sarà possibile non solo bere calde tazze di cioccolato di ogni tipo, ma assaggiare cioccolatini e tavolette che grandi maestri cioccolatieri provenienti da tutta la penisola preparano seguendo antiche ricette e buttando sempre un occhio all’innovazione.

Così accanto ai classici gusti del cioccolato fondente, cioccolato al latte e bianco arrivano aromatizzazioni di ogni tipo dall’ormai sdoganato peperoncino all’arancia e mille altre ancora, tutte da assaggiare per capire quale sia la nostra preferita.

Ma non sarà solo un tripudio di prelibatezze per i golosi, la Festa del Cioccolato si caratterizzerà anche per i Choco Play, laboratori per realizzare insieme ai Maestri Cioccolatieri più esperti tavolette, cioccolatini, praline e molto altro ancora e ammirare le Choco Sculture raffiguranti i simboli della città.

L’appuntamento

È dunque in centro a Latina da venerdì 22 a domenica 24 novembre.