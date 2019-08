Festa della Capra e la Fiera della Stazione: quattro giorni di festa a Sonnino

Arriva a Sonnino un appuntamento per i veri buongustai la Festa della Capra che quest’anno sarà affiancata dalla tradizionale Fiera della Stazione.

Da mercoledì 28 a sabato 31 agosto oltre a poter gustare le ottime ricette della tradizione a base di capra, ci sarà musica dal vivo, artisti di strada, stand espositivi di vario genere e per il divertimento dei più piccini un’area con gonfiabili e giostre.

La Fiera della Stazione

Quest’anno la Festa della Capra coinciderà per una sera, il 29 agosto, con la Fiera della stazione una volta chiamata Fiera delle merci e del Bestiame e che si teneva l’ultimo giovedì di agosto. Una fiera durante la quale contadini e allevatori potevano vendere il frutto delle loro fatiche e acquistare materiali utili e bestiame.

Musica e intrattenimento

Per tutta la durata della festa ogni sera sarà allietata da musica dal vivo: il 28 agosto si esibiranno Club Mario Tribute Band di Ligabue, il 29 agosto si riderà con Carmine Faraco un “Comico in Cabarock”, il 30 sarà la volta dei ReQueen e il loro Queen Tribute Show e per chiudere in bellezza il 31 agosto la The Billy Sugar Band proporrà al pubblico le più belle canzoni di Zucchero.

L’appuntamento

È dunque dal 28 al 31 agosto a Sonnino Scalo con la Festa della Capra e la Fiera della Stazione.

Gallery