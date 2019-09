A Formia Pupo in concerto per la festa della Madonna del Castagneto

Nell’ambito dei Festeggiamenti in onore della Madonna del Castagneto, iniziati il 31 agosto con una serie di appuntamenti religiosi, arriva a Formia il concerto di un famosissimo veterano della musica leggera italiana: Pupo.

Sabato 7 settembre in Piazza Mercato Nuovo dalle 21.45 Pupo si esibirà presentando al pubblico i suoi maggiori successi come Su di Noi, Gelato al Cioccolato, Firenze Santa Maria Novella.

Pupo, al secolo Enzo Ghinazzi, ha iniziato la sua carriera nel 1976, ha all’attivo 13 album in studio e ben 7 antologie. Oltre ad aver raggiunto il successo come cantante è inoltre conduttore televisivo e radiofonico.

La festa in onore della Madonna del Castagneto proseguirà domenica mattina con la santa messa e la solenne processione e si concluderà in serata con il concerto di “Daniele Si Nasce” cover band di Renato Zero e il suggestivo spettacolo delle fontane danzanti.

