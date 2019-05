A Fondi la Festa della Madonna del Cielo

I cittadini di Fondi sono estremamente devoti alla Beata Vergine Maria del Cielo e nel corso dell’anno le rendono omaggio in diverse occasioni legate secondo i racconti all’intervento della Madonna del Cielo durante eventi calamitosi: il 13 gennaio a ricordo del terremoto del 1915 che non fece vittime in città, il 7 giugno a conclusione del mese mariano di maggio e il 10 settembre anniversario della liberazione dal colera del 1854.

In occasione della fine del mese mariano sono in programma una serie di eventi religiosi e laici che inizieranno il 2 giugno e proseguiranno fino al 7 quando sarà portata in processione dell’effigie della Madonna del Cielo per le vie della città. Una processione diversa dalle solite poiché si svolge ogni 25 anni, infatti il prossimo appuntamento sarà per il 2029.

Gli eventi avranno inizio con la giornata di domenica 2 giugno che vedrà nel corso della serata esibirsi il Maestro Marco Lo Russo che proporrà al pubblico il concerto Sacra Armonia, che ha debuttato a Cracovia nel 2017. Un viaggio musicale per fisarmonica solista che spazierà dalla musica classica a composizioni originali, passando per colonne sonore, world music e musica sacra.

Il programma delle celebrazioni

Domenica 2 giugno

Solennità Dell'ascensione Del Signore Giornata Dell'ammalato

Ore 7.30 -10.00 - 12.00 Sante Messe

Ore 18.15 - Recita del S. Rosario

Ore 19.00 Accoglienza delle immagini della Beata

Vergine Maria che durante il mese di Maggio hanno fatto visita alle famiglie Santa Messa e Unzione degli infermi

Ore 20.00 - Sacra Armonia

Concerto del Maestro Marco Lo Russo con la sua fisarmonica

Lunedì 3 giugno

Ore 18.15 - Recita del Santo Rosario

Ore 19.00 - Santa Messa

Martedì 4 giugno

Ore 18.15 - Recita del Santo Rosario

Ore 19.00 - Santa Messa

Ore 20.00 - Concerto dell'Orchestra Interscolastica della Scuola Secondaria di I grado dell'lC Garibaldi

Mercoledì 5 giugno

Ore 18.15 Recita del Santo Rosario

Ore 19.00 - Santa Messa

Ore 20.30 - Lectio Divina

Giovedì 6 giugno

Ore 18.15 - Recita del Santo Rosario

Ore 19.00 - Santa Messa e canto dei Solenni Vespri in onore della Beata Vergine Maria

Venerdì 7 giugno

Festa Della Madonna Del Cielo

Ore 7.30 -10.00 - 12.00 Sante Messe Ore 18.15 - Recita del Santo Rosario Ore 19.00 - Santa Messa Solenne presieduta

da Mons. Luigi Vari, Arcivescovo di Gaeta Ore 20.00 - Processione per le vie della parrocchia

Percorso della processione:

Santa Maria Piazza della Repubblica, Corso Appio Claudio, Piazza Unità d'Italia, Corso Italia, Via Oberdan, Via S. Francesco, Piazza IV Novembre, Viale V. Emanuele Ili. Viale Regina Margherita, Via degli Ausoni, Via Lucrezio Caro, Via Sorgenti Vetruvio, Via dei Latini. Via Roma. Via Nazario Sauro, Via Luigi Putta, Via Pacinotti, Via Casetta Ugo, Viale Marami, Corso Appio Claudio, Piazza della Repubblica.