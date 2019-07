A Chiesuola la V edizione della Festa della Mietitura

Tutto pronto per la V edizione della Festa della Mietitura di Chiesuola, promossa dall’Associazione Culturale Chiesuola con il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio, della Provincia di Latina, del Comune di Latina, del Consorzio di Bonifica, di Confagricoltura Latina e Coldiretti Latina.

Tradizioni e intrattenimento

Otto giorni di festa che celebrano le tradizioni di un territorio votato all’agricoltura e alla vita rurale e propongono un tipo di intrattenimento semplice e per tutte le età: musica, spettacoli, cabaret, libri, convegni e incontri culturali, mostra permanente di trattori d’epoca, rappresentazione storica della mietitura a mano, trebbiatura del grano con macchinario d'epoca, area espositiva dei prodotti enogastronomici, intrattenimenti e animazione per bambini e, ovviamente, l’immancabile gastronomia di qualità.

Il contest e la solidarietà

Costanti di questa festa sono il Concorso a premi rivolto a studenti e organizzato grazie alla collaborazione del Liceo Artistico Statale di Latina. I giovani talenti del liceo sono stati chiamati a realizzare una immagine simbolica di questa V edizione della Festa della Mietitura e quest’anno hanno vinto: 1° classificato Asia Passariello, 2° Simone De Castro e 3° Diana Bandarica. Torna anche la serata di raccolta fondi che quest’anno sarà a favore dell’Associazione Martina e la sua Luna Onlus di Latina che fornisce sostegno pratico ed economico alle famiglie di ragazzi malati oncologici affinché realizzino un loro sogno, per affrontare meglio la malattia e le difficili cure.

Le novità della V edizione

Tante le novità di questa edizione 2019: dal convegno “Giovani e Agricoltura, opportunità e sviluppo” che aprirà la manifestazione l’8 luglio alle 18.30, al Villaggio Contadino – Mercato agricolo di Latina una vera e propria mostra-mercato a ingresso gratuito dove si potranno trovare macchine agricole, prodotti tipici, giardinaggio, fiori, piante, animali, fattoria didattica, museo storico di trattori e mezzi d’epoca. Aperto dal 12 al 4 luglio dal pomeriggio a tarda serata, è realizzato in collaborazione con Coldiretti, Campagna Amica e Associazione Italiana Allevatori.

Come sempre non mancherà l’intrattenimento musicale ogni sera con band locali e orchestre spettacolo per danzare fino a tarda notte, l’estrazione della lotteria e l’area ristoro con le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio e animazione per i più piccini.

Il programma dettagliato della Festa:

LUNEDI 8 LUGLIO

dalle ore 18.00 Attività per bambini

ore 18.30 Inaugurazione Quinta Edizione, Taglio del nastro, Sfilata ed esibizione gruppo Majorette “Blu Twirling” Città di Latina

ore 18.45 convegno di Confagricoltura “Giovani e agricoltura: opportunità e sviluppi”

ore 19:45 premiazione concorso “Crea la copertina” con gli studenti del liceo artistico

ore 20.30 baby dance

ore 21.00 serata danzante ballo liscio con “Banda del cuore & stelle del liscio”

ore 21.30 Cabaret show– direttamente da Zelig il duo “I Sequestrattori”

piatto del giorno: mezze maniche all’ortolana

AREA PUB & COCKTAIL BAR:

dalle ore 21.00 esibizione CUBATEAM ZumbaDay Party 2018

MARTEDI 9 LUGLIO

dalle ore 18.00 Attività per bambini

ore 19.00 Taglio della Mortadella

Acquista una “bibita” e ricevi un panino GRATIS

ore 19.00 Saggio della Scuola di Danza ConfiDance Academy

ore 20.00 Saggio scuola di canto Rhapsody Music Italia

ore 20.30 Baby dance

Ore 21.00 Serata Danzante Ballo Liscio con “I DUE NOTE”

piatto del giorno: Rigatoni All’amatriciana

AREA PUB & COCKTAIL BAR:

dalle ore 21.00 esibizione musicale ROCK.IT Rock Italiano Live

MERCOLEDI 10 LUGLIO

dalle ore 18.00 Attività per bambini

dalle ore 18.30 Corso Manovre SalvaVita Pediatriche a cura Croce Rossa Italiana

ore 19.30 Saggio della Scuola di Danza ANFITEATRO

ore 20.30 Baby DANCE

ore 21.00 Serata danzante ballo Lisciocon “VALENTINA URBINI”

piatto del giorno: Risotto alla Trevigiana

AREA PUB & COCKTAIL BAR:

dalle ore 21.00 esibizione musicale LA SPORCA CINQUINA rock italiano

GIOVEDI 11 LUGLIO

dalle ore 18.00 Attività per bambini

dalle ore 19.00 Degustazione gratuita Vini del territorio

ore 19.30 Saggio della Scuola di Danza MB Dance School

ore 20.30 Baby DANCE

ore 20.30 Torneo di Burraco

ore 21.00 Serata danzante ballo Liscio “ORCHESTRA ENTONY TIBERI”

piatto del giorno: Gnocchi al ragù

AREA PUB & COCKTAIL BAR:

dalle ore 21.00 IBAND LA5Mediaset – Talent per gruppi musicali

VENERDI’ 12 LUGLIO

ore 16:00 INAUGURAZIONE “Villaggio CONTADINO Mercato Agricolo di Latina” prodotti agricoli, animali, museo storico trattori e attrezzi d’epoca

dalle ore 18.00 Attività per bambini

dalle ore 18.30 Angolo del LIBRO: Presentazione volumi del territorio a cura di Mauro Nasi

ore 19.30 Saggio della Scuola di Danza TOP DANCING LATINA

ore 20.30 Baby DANCE

ore 20.30 Gara di Briscola

ore 21.00 Serata danzante ballo Liscio “Orchestra Gianfranco FOSCOLI”

piatto del giorno: Risotto alla pescatora

AREA PUB & COCKTAIL BAR:

dalle ore 21.00 esibizione musicale THE BAKERS pop rock anni 80/90/00

SABATO 13 LUGLIO

dalle ore 16.00 alle 21.00 “Villaggio CONTADINO Mercato Agricolo di Latina” prodotti agricoli, animali, museo storico trattori e attrezzi d’epoca

dalle ore 18.00 Attività per bambini

ore 18.30 Corso Manovre SalvaVita Pediatriche a cura Croce Rossa Italiana

ore 19.00 Esibizione Gruppo Folcloristico Monte San Biagio

ore 19.15 Rievocazione Storica Trebbiatura del grano con macchinario d’epoca

ore 19.30 Saggio della Scuola di Danza RIFLESSI DI DANZA

ore 20.30 Baby DANCE

ore 20.30 Torneo di Biliardino

ore 21.00 Partenza Processione Trattori d’epoca per le vie del Borgo

ore 21.00 Serata danzante ballo Liscio “Orchestra MOZZATO”

piatto del giorno: Penne alla boscaiola

AREA PUB & COCKTAIL BAR:

dalle ore 21.00 esibizione musicale BIGODINI BEAT anni 60/70

DOMENICA 14 LUGLIO, MATTINA

dalle ore 07.00 Donazione, raccolta sangue su autoemoteca AVIS

ore 09.30 Biciclettata per le vie di Chiesuola

ore 10.30 Colazione presso lo stand gastronomico offerta dal Comitato

ore 11.00 Benedizione Grotta della Madonnina

ore 11.30 Dimostrazione Aratura del campo su terreno fianco festa

DOMENICA 14 LUGLIO, SERA

dalle ore 16.00 alle 21.00 “Villaggio CONTADINO Mercato Agricolo di Latina” prodotti agricoli, animali, museo storico trattori e attrezzi d’epoca

dalle ore 18.00 Attività per bambini

ore 18.00 Esposizioni elaborati “Alla Ricerca Dei Tesori Pontini”

ore 19.00 Funny Show – Spettacolo, Teatrino gratuito per bambini

ore 19.30 Saggio della Scuola di Danza CUBATEAM

ore 20.30 Baby DANCE

ore 21.00 Serata danzante ballo Liscio “I DOMINO”

ore 23.00 Spettacolo Pirotecnico

ore 23.30 Estrazione lotteria

piatto del giorno: Strozzapreti al cinghiale

AREA PUB & COCKTAIL BAR:

dalle ore 21.00 esibizione DOPPIO MALTO le migliori canzoni di sempre.

LUNEDI 15 LUGLIO

“INSIEME PER ……” – Serata di Beneficenza

dalle ore 18.00 Attività per bambini

ore 18.30 Corso Manovre SalvaVita Pediatriche a cura Croce Rossa Italiana

ore 19.00 Esibizione SbandieratorI di Cori

ore 19.15 Saggio della Scuola di Danza Anfiteatro

ore 20.30 Esibizione Big Soul Mama Gospel Choir

ore 21.00 Serata danzante “20 Stelle Per Una Notte”

ore 21.30 Cabaret Show – Direttamente da ZELIG Oscar Biglia

piatto del giorno: Polenta e Salsiccia

a cura del gruppo “Polentari di Doganella”

AREA PUB & COCKTAIL BAR:

dalle ore 21.00 esibizione CUBATEAM Serata 360 dagli anni 60 ad oggi

Gallery