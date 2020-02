Festa della Polenta a Pontenuovo

Torna per il suo penultimo appuntamento per questa edizione 2020 la Festa della Polenta in tour per le borgate di Sermoneta dopo la celebre sagra tenutasi nel borgo medievale.

Domenica 9 febbraio dunque si potrà gustare il piatto principe dell’inverno nella borgata di Pontenuovo, nell’attrezzatissimo spazio adiacente la chiesa di San Tommaso D'Aquino. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Volontari Parrocchia San Tommaso d'Aquino con il patrocinio del Comune di Sermoneta.

Come sempre il programma della giornata prenderà il via di buon mattino quando i mastri polentai inizieranno a preparare la celebre polenta con il sugo di salsiccia negli enormi paioli di rame.

I festeggiamenti proseguiranno la mattina dopo la Santa Messa, alle ore 11.00 con la benedizione dei pani e alle 12.30 con la distribuzione della polenta. La festa proseguirà anche nel pomeriggio con l’animazione per i più piccini e l'esibizione degli Sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta.

Gallery