“Festa della Tarita Medievale 2019” ad Itri

Una serata all’insegna di cortei in costume, giochi medioevali per grandi e bambini ed esibizioni di musici, che saranno in giro per la festa ad allietare i visitatori tra uno spettacolo e l’altro, quella da vivere ad Itri per la “Festa della Tarita Medievale 2019”.

L’appuntamento è per lunedì 12 agosto nel centro storico alto a partire dalle 19.

I visitatori potranno vivere un vero e proprio viaggio nel tempo, tra cavalieri e dame, giullari, saltimbanchi, mangia fuoco, sbandieratori, falconieri e mercati dell'artigianato, itinerari gastronomici e medioevali. Saranno catapultati nelle pagine storiche che trovano la loro ambientazione in una location naturale difficilmente riproponibile altrove per terminare nella cornice irripetibile del castello medioevale.

Un appuntamento irrinunciabile per i curiosi e gli appassionati di atmosfere antiche organizzato dall'Associazione Comitato Sant'Angelo.

. Il borgo di Itri spalancherà le sue porte a partire dalle 19:00 e fino alle 24:00 di lunedì 12 agosto.

