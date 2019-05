A Borgo Grappa la 13° edizione della Festa dello Sport

Torna per la sua XIII edizione la Festa dello Sport organizzata da Opes in collaborazione con la Polisportiva Borgo Grappa, una manifestazione multidisciplinare che nasce con l’intento di avvicinare più persona possibili, soprattutto i più giovani, allo sport e ai sani valori che lo accompagnano.

Sabato 25 e domenica 26 maggio presso la polisportiva G. Morgagni si potranno provare gratuitamente un’ampia varietà di sport da quelli più classici e tradizionali a quelli più particolari e innovativi: dal nuoto al calcio, dalla pallavolo all’equitazione, dal motocross al rugby passando per le arti marziali, la ginnastica, il pattinaggio e molti altri ancora.

Tante discipline sportive da conoscere e provare

La vasta area sarà organizzata secondo le diverse attività: il palco fitness per le esibizioni, le premiazioni dei vari tornei e alcune dimostrazioni di ballo e coreografie aerobiche. Il campo da gioco centrale ospiterà il triangolare di Calcio dei Giovanissimi 2005 che vedrà sfidarsi il Latina Calcio Giovani, Samagor e Anzio, oltre che il concentramento regionale di Rugby under 6/8/10/12 a cura del Rugby Club Latina ed il triangolare di calcio Allievi 2003 che includerà le squadre Borgo Carso, Samagor e Anzio con il memorial Attilio Fanzon. Nell’area interna si terrà la Gara di Briscola a cura del Centro Anziani di Borgo Grappa il cui ricavato sarà devoluto in beneficienza all’associazione “Martina e la sua Luna” ed il gioco della Dama Italiana e Internazionale a cura della asd Dama Latina. Per tutti gli amanti delle arti marziali, si avvicenderanno nella zona Tatami le dimostrazioni di numerose discipline diverse: dal Ju-Jitsu al Kick Boxing, dal Karate e Aikido al Taekwond, e molte altre ancora. Ci sarà una zona dedicata al Calcio Balilla e la zona piscina con esibizioni di pallanuoto, apnea, immersioni e nuoto sincronizzato. Nei campi polivalenti si potrà assistere a esibizione di Freestyle e pallamano. Nel centro del parco si potrà assistere invece a dimostrazioni di Flag Football, motocross, pugilato, ed equitazione.

Cicloturismo delle Terre Pontine

Anche quest’anno sarà riproposta la “Cicloturismo delle Terre Pontine” per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di Latina organizzata dall’associazione Tevere in Bici Onlus con il patrocinio del Comune di Latina e l’egida della OPES, che farà tappa il 26 maggio proprio all’interno della manifestazione. Il progetto si propone di educare all’uso della bicicletta non solo come mezzo di trasporto eco sostenibile, ma anche come strumento per esplorare il territorio.

L’appuntamento

È dunque per sabato 25 dalle 15.00 alle 21.00 e domenica 26 maggio dalle 10.00 alle 21.00, presso la sede della polisportiva G. Morgagni, all’interno del villaggio sportivo ci saranno anche un area ristoro e di intrattenimento.

Il programma della manifestazione:

SABATO 25 MAGGIO

• Palco Fitness

17.00-18.00: Esibizione Autodifesa-MMA a cura ASD SAN BENEDETTO

18.00-18.10: Esibizione di Cheerleading Americano a cura ARROWS ACADEMY

18.10-19.00: Esibizione Danza a cura di MB SCHOOL di BARBARA MILANI

19.00-19:30: Esibizione Ginnastica Aerobica a cura AEROS LATINA

19.30-20.00: Esibizione di ASIA THAI CHI LATINA

20:15-20:30: Premiazioni Torneo di calcio Giovanissimi 2005

20.30-21.00: Esibizione Danza-Hip Hop-Orientale a cura MAGICI EVENTI

• Campo di gioco Centrale

15.00-19.00: TRIANGOLARE DI CALCIO GIOVANISSIMI 2005: LATINA CALCIO GIOVANI-SAMAGORANZIO

• Area Palestre Interne

16.00-20.00: Gara di Briscola a cura del Centro Anziani di Borgo Grappa il ricavato in beneficienza

Associazione “Martina e la Sua Luna”

• Area Tatami

16.00-18.00: Esibizione Difesa personale e Ju-Jitsu a cura BUSHIDO LATINA

18.00-20.00: Esibizione Kick Boxing - Karate - Aikido a cura FIGHT CLUB FRASCA ACADEMY

• Area calcio balilla

16.00-20.00: Esibizione e Tornei Calcio Balilla a cura ASD PONTINA CALCIO BALILLA LATINA

• Area piscina

15.00-16.00: Esibizione Pallanuoto a cura MP WATERPOLO SCHOOL LATINA

16.00-20.00: Esibizione di Apnea a cura IRON SUB LATINA

10.00-20.00: Esibizione Immersioni a cura ASTREA LATINA

• Campo polivalente TENSOSTRUTTURA

15.00-17.00: Esibizione FREESTYLE a cura del PALAROLLER

17.00-19.00: Esibizione PALLAMANO a cura ASD HC CASSA RURALE PONTINIA

• Area sport vari

15.00-21:00: Giochi Gonfiabili per bambini a cura ARROWS ACADEMY

15.00-21.00: Gioco Gonfiabile BASEBALL a cura LATINA BASEBALL

15:00-21:00: Raccolta di Bici-Mtb non più utilizzate a cura BICI X UMANITA’

15.00-21.00: Presentazione Progetto Rete Solidale a cura PROLOCO BORGO GRAPPA

15.00-21.00: Conoscenza del cane e delle tecniche di Falconeria a cura Associazione QUA LA ZAMPA

15.00-21.00: Fisioterapia manuale- Kinesio Taping e informazioni a cura CENTRO MEDICO NINFA e TOP

INTERMEDIAZIONI COMMERCIALI

15.00-21.00: Presentazione Progetto Alcolisti Anonimi a cura APCAT LATINA

15:00-21.00: Dimostrazione di Flag Football a cura BUFFALOS LATINA

15.00-21.00: Motocross con piloti tesserati FMI a cura J4F ed esposizione di quad e miniquad,

minibuggy, monopattini e bici elettriche a cura ASD IL RUOTINO LATINA

15.00-21.00: Esibizione Pugilato gioco sportivo e terapia cognitiva comportamentale a cura ASD

AGRIFOGLIO E DBT DIMENSION BOXING TEAM

15.00-21.00: Battesimo della sella a cura del CENTRO IPPICO DANTE LATINA

16.00-17.00: Esibizione PILATES a cura POLISPORTIVA BORGO GRAPPA

17.00-20.00: Esibizione Ginnastica Artistica a cura della ASD Mattei Latina

18.00-19.30: Esibizione di ASIA THAI CHI LATINA

DOMENICA 26 MAGGIO

• Palco Fitness

10.00-12.30: Trofeo Città di Latina Taekwondo stile WT a cura TEAM IADEVAIA

12.30-12.40: Premiazioni Calcio anno 2012/13

12.40-12.50: Premiazioni Concentramento Rugby

16.00-16.30: Esibizione Danza a cura CENTRO DANZA HARMONIA

16.30-17.00: Esibizione Tip Tap a cura DANZA LES CLAQUETTES

17.00-17.30: Esibizione Danza a cura MONDO DI LALLA

17.30-18.00: Esibizione Danza a cura ANISSA BERTACCHINI

18.00-18.15: Esibizione Ballo bambini del Rodari e coreografie aerobiche/balli a cura EL SOL CALIENTE

18.15-19.00: Esibizione Zumba a cura PALAROLLER

19.00-19.30: Esibizione Ginnastica ritmica a cura TKD CLUB GINNASTICA

20.15-20.30: Premiazioni Torneo di calcio Allievi 2003 (Memorial ATTILIO FANZON)

• Campo di gioco Centrale

10.00-13.00: Concentramento Regionale Rugby under 6/8/10/12 a cura del RUGBY CLUB LATINA

15.00-20.00: Triangolare Calcio Allievi 2003: BORGO CARSO-SAMAGOR-ANZIO (Memorial ATTILIO FANZON)

• Area Palestre Interne

10.00-20.00: Esibizione di Dama Italiana e Internazionale a cura A.S.D DAMA LATINA

• Area Tatami

• 16.00-17.00: Esibizione KATA e KUMITE’ BAMBINI a cura ASD SPORT PER TUTTI

• 17.00-18.00: Esibizione Taekwondo a cura TKD CLUB

• 18.00-19.00: Esibizione Muay Thai a cura Palestra SARTORI

• 19.00-20.30: Esibizione Taekwondo WT-Kickboxing progetto no Bullismo a cura TEAM IADEVAIA

• Area calcio balilla

10.00-20.00: Esibizione e Tornei Calcio Balilla a cura ASD PONTINA CALCIO BALILLA LATINA

• Area piscina

10.00-20.00: Esibizione di Apnea a cura IRON SUB LATINA

10.00-20.00: Esibizione Immersioni a cura ASTREA LATINA

• Campo polivalente TENSOSTRUTTURA

10.00-13.00: Torneo di calcio anno 2012/13: SAMAGOR-LATINA CALCIO GIOVANI-NUOVO LATINA

15.00-17.00: Esibizione FREESTYLE Bambini a cura del PALAROLLER

• Area sport vari

10.00-13.00: Esibizione di Agility Dog a cura ASD JOY BEACH LATINA

10.00-21:00: Raccolta di Bici-Mtb non più utilizzate a cura BICI X UMANITA’

10.00-21.00: Presentazione Progetto Rete Solidale a cura PROLOCO BORGO GRAPPA

10.00-21.00: Conoscenza del cane e delle tecniche di Falconeria a cura Associazione QUA LA ZAMPA

10.00-21.00: Fisioterapia manuale-Kinesio Taping e informazioni a cura CENTRO MEDICO NINFA e TOP

INTERMEDIAZIONI COMMERCIALI

10.00-21.00: Presentazione Progetto Alcolisti Anonimi a cura APCAT LATINA

10.00-21:00: Giochi Gonfiabili per bambini a cura ARROWS ACADEMY

10.00-21.00: Gioco Gonfiabile BASEBALL a cura LATINA BASEBALL

10:00-21.00: Dimostrazione di Flag Football a cura BUFFALOS LATINA

10.00-21.00: Motocross con piloti tesserati FMI a cura J4F ed esposizione di quad e miniquad,

minibuggy, monopattini e bici elettriche a cura ASD IL RUOTINO LATINA RUOTINO LATINA

10.00-21.00: Esibizione di SOFT AIR a cura ASSOCIAZIONI THE ELDERS e PUGNUS DEI

10.00-21.00: Battesimo della sella a cura del CENTRO IPPICO DANTE LATINA

12.00-15.00: Danze e Brani della tradizione del Centro-Sud Italia, con particolare riferimento al repertorio

dei canti di maggio a cura dell’Associazione DOMUS MEA

13.00-15.00: Cicloturismo delle Terre Pontine a cura ASSOCIAZIONE TEVERE IN BICI ONLUS

15.00-20.00: Raduno PROVINCIALE MINI VOLLEY a cura FIPV Latina

21.00: Gran finale con FUOCHI D’ARTIFICIO