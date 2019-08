Festa dello Sport: a Pontinia la V edizione

Quinta edizione per la Festa dello Sport a Pontinia, una manifestazione organizzata dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con la Consulta dello Sport del Comune e con il Coni Lazio.

Saranno circa 50 le associazioni sportive del territorio che parteciperanno e che mostreranno a tutti i presenti le varie opportunità offerte dalle molte discipline sportive. Tante le iniziative: tra queste l’enorme sessione di spinnig ideata dall’Azzurra Sport Village, con 100 bikes e un maxischermo a disposizione, ma anche il simulatore per la pesca sportiva allestito dalla Fipsas, un’area per il pattinaggio curata dalla Speedy Wheels di Latina, dei tatami per le arti marziali e degli impianti rimovibili per praticare volley, basket, pallamano e calcio a 5.

Oltre alla massiccia presenza di associazioni sportive, saranno presenti anche associazioni operanti nell’ambito della sanità e dell’assistenza come Avis, Aido e Dynamo Camp. Il Poliambulatorio Sant’Anna, inoltre, organizzerà un flash mob per informare i presenti sulle regole del primo soccorso.

L'evento si terrà in piazza Indipendenza e nelle strade principali del centro città, sarà aperto da una parata accompagnata dal Gruppo Bandistico Gabriele De Iulis, animata dalle Majorettes “Butterfly” e coordinata dai maestri di ballo delle associazioni poi protagoniste sul Palco di piazza Indipendenza. In programma anche la premiazione degli sportivi che si sono distinti e sarà estratta la lotteria, grazie alla vendita dei biglietti potranno essere coperte le spese e donato in beneficenza il resto del ricavato.

L'appuntamento

È dunque per domenica 1 settembre a partire dalle 15.30, la mattina la Piscina Acquaria offrirà l'ingresso gratuito per la piscina non coperta.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Ore 9:00 / 13:00 Ingresso libero presso la Piscina Aquaria di Pontinia (Via Trasversale A, 1318)

Ore 9:00 /13:00 Tornei in Piazza Indipendenza di Calcio/Basket/Volley/Handball

Ore 15:45 Raduno di tutte le Associazioni in Piazza Pio VI

Ore 16:00 Sfilata delle Associazioni (Via Giulio Cesare, Via Napoli, Via Sardegna, Viale Italia, Indipendenza) accompagnate dal Gruppo Bandistico Gabriele De Julis di Pontina

Ore 16:30 Inizio attività sportive/promozionali delle Associazioni presso gli spazi assegnati

Ore 17:00 Esibizioni sul Palco centrale della Piazza lenza delle scuole di Danze e Ballo Esibizioni/Tornei sulle strutture polivalenti installate in Piazza indipendenza Ore 20:00 Premiazione Atleti/Società che si sono distinte per meriti sportivi nella stagione 2018/19

Consegna attestati di partecipazione alle Associazioni partecipanti alla manifestazione

Ore 21:00 Saluti Finali e conclusione Festa

Estrazione dello Sportivo dell'anno

Estrazione Lotteria