Torna a Sabaudia la Festa dello Sport che animerà piazza del Comune nei giorni di sabato 1 e domenica 2 giugno. Protagoniste della festa tutte le società e associazioni sportive che svolgono e promuovono lo sport e i gruppi sportivi militari.

Due giorni in cui si potrà passeggiare per i vari stand e conoscere le attività sportive attive sul territorio e ammirare le esibizioni e dimostrazioni che si avvicenderanno sul palco allestito in piazza e su un tatami posto sotto la Torre Civica. Non mancheranno l’area dedicata alle attività ludiche dei più piccini e un’area ristoro: infatti a corredo della manifestazione, dal 31 maggio al 2 giugno, in via Umberto I si terrà l’International Street Food & Sport, con cibi del mondo, birra artigianale e tante delizie.

Il programma della manifestazione:

Sabato 1 giugno

ore 16.00 piazza Oberdan e piazza del Comune

parata delle associazioni e società sportive

saluto delle autorità

dalle ore 17.00 centro cittadino

esibizioni varie discipline

ore 19.00 piazza del Comune

esibizioni delle scuole di danza del territorio.

Domenica 2 giugno

dalle ore 9.00 alle ore 20.00

esibizioni varie discipline

ore 20.00 piazza del Comune

premiazione associazioni partecipanti

videomapping “Sabaudia: Sport, Luce e Territorio”

live show multimediale BeatlerStory

