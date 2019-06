A Cori la Festa di Sant’Antonio da Padova

Torna puntuale ogni anno la Festa dedicata a Sant’Antonio da Padova che a Cori si celebra la domenica successiva al 13 giugno, giorno della morte del Santo, avvenuta nel 1231.

Sant’Antonio di Padova, detto il Martello degli Eretici, fu sacerdote e dottore della Chiesa. Portoghese di nascita passò gran parte della sua vita a Padova predicando e convertendo eretici, difendendo gli oppressi e soccorrendo i poveri. Caratteristico del suo culto è il pane benedetto che trae origine dal miracolo di Tommasino, bimbo di 20 mesi affogato in un mastello d’acqua e tornato in vita quando la madre pregò il Santo facendo voto che se avesse ottenuto la grazia avrebbe donato ai poveri tanto pane quanto era il peso del bambino.

Le celebrazioni religiose

Come sempre i festeggiamenti religiosi si sommeranno a quelli laici e avranno inizio già da mercoledì 12 giugno con il Triduo Solenne che si terrà presso la Chiesa di San Francesco alle 17. Sabato 15 si terrà invece la Santa Messa alle ore 18.00 che sarà seguita dalla processione della statua del Santo per le strade di Cori valle, accompagnata dalla Banda Musicale di Frascati. Domenica 16 giugno alle 8.30 e alle 11.00 durante la messa si terrà la benedizione e dono del pane di Sant’Antonio.

I festeggiamenti laici

Domenica 16 giugno ai festeggiamenti religiosi si affiancherà dell’intrattenimento per grandi e piccini a partire dalle 20.30 in piazza della Croce dove si potranno gustare prelibatezze nostrane e assistere al concerto di una evergreen della musica italiana più classica: Rosanna Fratello. Al temine del concerto ci sarà l’estrazione della Lotteria e lo spettacolo pirotecnico Fuochi d’Artificio in Musica.

