Gaeta festeggia i patroni Santi Erasmo e Marciano

Torna a Gaeta l’attesissima e amata festa patronale in onore dei Santi Erasmo e Marciano che si terrà sabato 1 e domenica 2 giugno.

Come sempre gli eventi religiosi, iniziati dal 23 maggio, saranno affiancati dall’intrattenimento per grandi e piccini. Dal 30 maggio tutte le sere a partire dalle 16.00 presso il Molo Sanità si terrà il Mercato dell’artigianato, mentre il Lungomare Caboto si animerà con le tradizionali bancarelle tra le quali passeggiare e curiosare. Saranno accese le allegre luminarie e una serie di appuntamenti attenderanno grandi e piccini.

Grande concerto di Gatto Panceri

Due i momenti clou della festa la solenne processione che poterà in giro per il centro storico le effigi dei sue santi, e il concerto del cantautore Gatto Panceri che si esibirà domenica 2 giugno presso il Molo Sanità insieme alla sua band (Tato Illiano batteria, Giovanni Mautone basso, Francesco Buonaugurio chitarra e cori, Edoardo Fascione chitarra, Paolo Galletto Piano e tastiere).

Non mancheranno nel corso dei festeggiamenti concerti di beneficenza, il Palio dei Santi Patroni giunto alla sua II edizione, spettacoli teatrali e il grandioso spettacolo pirotecnico sul mare in chiusura dei festeggiamenti.

Il programma della festa patronale:

Giovedì 30 maggio

Ore 19 30: Basilica Cattedrale - Concerto di beneficenza a sostegno della CARITAS parrocchiale a cura dell'associazione culturale e musicale "San Giovanni a Mare"di Gaeta.

Si esibirà il prestigioso "Duo Brahimi" - oboe e violoncello - con musiche di jS. Bach, L. Boccherini, E. Bach, R. Ortolani, A. Vivaldi, F. Schubert, L.V. Beethoven.

Sabato 1 giugno

Ore 10.30: Nelle acque del golfo - Il Edizione del Palio dei Santi Patroni "Città di Gaeta" - esercitazione di voga organizzata daH'I.I.S.S: "G. Caboto" in collaborazione con la Scuola Nautica G.d.F. , il Comitato e l'Associazione" Vogamare" Gaeta.

Ore 17.00: Giro per le principali vie della città del Complesso Bandistico

"E. Montano" diretto dal M° G. Antonio Tomao (Percorso: Piazza Mazzini - Corso Cavour - Lungomare Caboto - centro storico Gaeta S. Erasmo).

Ore 20.00: Accensione nel centro storico delle luminarie artistiche della prestigiosa Ditta " A. Venditti " di Carpinone (IS).

Ore 22.00: Molo Sanità-"S come...scugnizzi" musical a cura degli alunni del Liceo Scientifico "E. Fermi" di Gaeta.

Domenica 2 giugno

Ore 9.30: Annuncio pirotecnico della festività alla Città.

Ore 1830: Alla partenza della nave, omaggio pirotecnico della città ai Santi Patroni.

Ore 22.00: MoloSanità-GATTO PANCERI in concerto.

Al termine gran spettacolo pirotecnico dal mare

