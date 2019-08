Priverno: Festa Grande a Mezzagosto, con frittelle miele e vino come 2000 anni fa

"Festa Grande a Mezzagosto, con frittelle miele e vino come 2000 anni fa” a Priverno. L’evento, promosso dal Comune è in programma per il 20 agosto al Parco Archeologico Privernum.

La storia racconta che il 20 agosto del 137 d.C, un ricco cittadino di Priverno, venne eletto per la seconda volta pretore duoviro, una specie di sindaco, e per ringraziare i concittadini che gli avevano permesso di raggiungere una carica così prestigiosa, il neo magistrato mise la città in festa offrendo spettacoli a teatro per ben cinque giorni consecutivi, una rarità per quei tempi, distribuendo a tutto il popolo, focacce con vino al miele.

Un reale episodio che il Parco Archeologico Privernum celebra, 2000 anni dopo, con una grande festa da vivere tra storia, arte musica e “pizzitelle al miele” per ricordare T. Flavio Scopelliano e le sue celebrazioni del 20 agosto del 137 d.C.

Il programma

- ore 18.00 – 20.00: Lusso, potere e politica

Una passeggiata speciale fra le rovine di Privernum alla scoperta di residenze principesche, luoghi del potere e personaggi illustri che hanno “segnato” la storia della città antica

(Visite guidate a cura della Soc. Coop. Archeologia)

- ore 18.00 – 20.00: Archeologia in gioco. Far politica a Privernum.

Una ricerca divertente di promesse e ricche ricompense elettorali, giochi sontuosi, statue, cene e … crustulum et mulsum (Laboratori didattici interattivi per i bambini a cura della Soc. Coop. Archeologia)

- dalle ore 19.30: Stand gastronomici con birra artigianale e vino (consumazioni a pagamento)

- dalle ore 20.00: Ri-degustazione antica con un calice di vino e “pizzitelle al miele” (a cura della Pro Loco di Priverno)

- ore 21.00: Concerto Live con Daniele Timon