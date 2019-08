Festival Anxur Mousikè: musiche e memorie del Mediterraneo al Tempio di Giove Anxur

I canti, i ritmi e le polifonie della Magna Grecia, i canti e i racconti della Spagna sefardita e andalusa, la musica del mondo ottomano e le storie corsare tra Fondi e Terracina. CoopCulture, società che gestisce i servizi di accoglienza presso i siti culturali del Comune di Terracina, propone dal 6 al 13 agosto presso il tempio di Giove Anxur la prima edizione del "Festival Anxur Mousikè - Musiche & memorie del Mediterraneo" in collaborazione con l'associazione "Musica Antiqua Latina". La direzione artistica è affidata al maestro Giordano Antonelli.

La rassegna "Anxur Mousikè" vuole essere, per tutte le arti della musica, una porta girevole sul Mediterraneo delle culture, anticrociata di un umanesimo pop, in cui lo spettacolo diventa un emozionante dialogo per riscoprire vecchie e nuove connessioni.



Martedì 6 agosto 2019 ore 22.00

Nodi

Canti, ritmi, polifonie della Magna Grecia

MESUDì è vento, increspa le onde, spinge genti e barche, vicino, lontano, porta con sé profumi, colori, storie e parole. Evoca panni al sole, fa ombra sulle sedie, nei vicoli, dove il racconto prende vita, diventa suono, corre di voce in voce, di casa in casa.

Le voci e i canti di Alessandra Di Magno, Claudia Ugenti ed Elisa Surace soffiano, si susseguono e si rincorrono per creare un caleidoscopio di note e immagini che ci restituisce l’idea di un mondo a noi ancora così vicino.

Mesudi’ feat. Alessandro d’Alessandro, Organetto

Elisa Surace, voce & chitarra, Alessandra Di Magno, voce & percussioni, Claudia Ugenti, voce & percussioni, Simone Pulvano, percussioni



Giovedì 8 agosto ore 21.00

Sefarad

Canti e racconti dalla Spagna Sefardita e Andalusa

Un viaggio attraverso storie popolari sefardite, intrecciate con la poetica del Zajal e la musica arabo-andalusa dello stile Muwashahat e della Nubat Al-Ala. Karkum Project è un Open Project incentrato nell’ambito della world music e delle arti visive legate alla cultura dei popoli del Mediterraneo.

Karkum Project: Giulia Tripoti, canto & percussioni, Claudio Merico, Oud & Rebab, Marco Iamele, flauti antichi e cornamuse



Sabato 10 agosto 2019 ore 22.00

Ottomania & Alba Maryam Project

La musica del mondo Ottomano

Un programma di confine, uno strumento, la Lyra greca, per disegnare il suono del mare adriatico, esposto alle correnti dei grandi imperi del levante. Un Ensemble di musicisti straordinari, provenienti dalle diverse sponde del Mediterraneo, Grecia, Albania, Italia, per un viaggio su una Galea Veneziana alle porte di Istanbul.

Musica Antiqua Latina: Hersjana Matmuja (Albania), Canto, Christos Barbas (Grecia), Canto & Ney, Peppe Frana, Oud,Giordano Antonelli, Lyra Greca, Gianni La Marca, Basso di Viola



Lunedì 12 e Martedì 13 agosto 2019 ore 22.00

Giulia Gonzaga & Khair Al-Din Barbarossa nel ‘500 aragonese

Storie Corsare tra Fondi e Terracina

Un cuntastorie siciliano nel castello di Fondi, alla corte di Giulia Gonzaga. Storie di turchi, anime eretiche, drammi politici, follie mistiche, e della incursione ottomana del 1534 a Terracina. Canzoni e passacaglie rinascimentali dell’ensemble Ricercare Antico.

Ricercare Antico: Catia Mosa, voce recitante,Vittoria Giacobazzi, Canto, Francesco Tomasi, Liuto Rinascimentale, Matteo Magna, Percussioni, Giordano Antonelli, Ribeca



Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti disponibili.

Info e prenotazioni: +39 06.39967950 - www.terracinacultura.it