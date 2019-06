A Gaeta la 4° edizione del Festival del Gelato in Musica

Torna per la sua 4° edizione una manifestazione fresca e votata al benessere estivo che lega la musica, linguaggio per antonomasia che abbatte ogni confine, e il gelato, un’eccellenza italiana regina dell’estate: il Festival del Gelato in Musica.

Ideata da Salvatore Gelso, la manifestazione è organizzata quest’anno dall’associazione "Iniziative e Progetti", con la direzione artistica di Gianni Donati e il patrocinio del Comune di Gaeta e della Confcommercio Lazio sud.

In programma per venerdì 28 e sabato 29 giugno, vedrà sfidarsi da una parte oltre 30 maestri gelatieri che prepareranno il gelato proprio davanti agli occhi del pubblico avvalendosi delle ottime eccellenze gastronomiche italiane e dall’altra cantanti e band divisi in due categorie (bambini fino a 12 anni e giovani dai 13 anni in su).

Nella serata di venerdì tutti avranno modo di esibirsi e nella serata di sabato una giuria di esperti decreterà i vincitori. Tra i vari ospiti presenti ci sarà Alessandro Canino, conosciuto dal grande pubblico per la hit di qualche anno fa “Brutta” canzone vincitrice della sezione Novità della 42° edizione del Festival di Sanremo, e inoltre Lina Senese, direttamente dal talent The Voice Marta Verrecchia e molti altri ancora.

L’appuntamento

Per tutti i golosi e gli amanti della musica è per il 28 e 29 giugno in piazza Monsignor di Liegro a Gaeta.

Gallery