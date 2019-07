A Formia la IV edizione del Festival del Teatro Classico

Torna per la sua IV edizione il Festival del Teatro Classico di Formia che propone al pubblico rivisitazioni classiche e moderne di immortali capolavori del teatro greco e latino.

Quale location più adatta della splendida area archeologica di Caposele a Formia? Un modo per rivivere i grandi classici del teatro immersi in un’atmosfera di altri tempi. Come è ormai tradizione la manifestazione vede la direzione artistica di Vincenzo Zingaro e la partecipazione di compagnie di altissimo livello.

Gli spettacoli si terranno ogni sabato alle 21.30 dal 13 luglio al 3 agosto, e per chi acquista i biglietti in prevendita rivolgendosi allo IAT ( ufficio turistico in via Vitruvio 196, tel. 0771/778486) il costo sarà solo di €10.00, mentre acquistandoli la sera dello spettacolo al botteghino avranno un costo di € 15.00.

Il Programma:

Sabato 13 Luglio 2019 - ore 21,30

ILIADE di Alessandro Baricco

Regia di Blas Roca Rey

Con Blas Roca Rey e Monica Rogledi

Musiche di Pino Cangialosi

eseguite dal vivo da Pino Cangialosi (pianoforte e fagotto), Fabio Battistelli (clarinetto), Marwan Samer (voce e oud)

Sabato 20 Luglio 2019 - ore 21,30

RUDENS di T. M. Plauto

Adattamento e Regia Vincenzo Zingaro

Con Ugo Cardinali, Piero Sarpa, Fabrizio Passerini, Rocco Militano, Annalena Lombardi, Laura De Angelis - Musiche Giovanni Zappalorto

Sabato 27 Luglio 2019 - ore 21,30

ECUBA di Euripide

Adattamento e Regia Giuseppe Argirò

Con Francesca Benedetti

e con (in ordine di apparizione) Maria Cristina Fioretti, Viola Graziosi, Maurizio Palladino, Graziano Piazza, Elisabetta Arosio, Sergio Basile, Gianluigi Fogacci

Sabato 3 Agosto 2019 - ore 21,30

EDIPO - IL MITO da Sofocle, Tucidide, Seneca, Durrenmatt, Cocteau

Con Glauco Mauri e Roberto Sturno

A cura di Andrea Baracco

Musiche di Giovanni Zappalorto

eseguite dal vivo da Giovanni Zappalorto (tastiera) e da Francesca Salandri (flauto)