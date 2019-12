Festival delle fiabe a Campodimele

Campodimele “Gioiello d’Italia” con il suo borgo medievale è il paese delle fiabe per eccellenza. Fiabe che arricchiscono e vivificano la memoria collettiva e la cultura popolare del nostro Paese come nel caso de Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile.

In occasione dell'11° edizione del Festival delle Fiabe centro storico di Campodimele si alterneranno performance narrative dedicate alla fiaba ed eventi con cantastorie, musicisti e animatori. Un’intero paese che apre le porte all'infanzia, alla fantasia, alla magia delle parole e che si anima di colori e suoni con il teatro di narrazione.

I vicoli silenziosi si popoleranno di bambini, operatori, cittadini, artisti in un percorso immerso nella natura e nella storia. In programma per il 19 e 20 di dicembre narrazioni di fiabe all'aperto, visite guidate, mostre, momenti didattico-formativi sul gioco, il premio “La fiaba magica” e laboratori rivolti ad adulti e bambini per promuovere l’uso della fiaba.

Le performance sulla fiaba costituiscono un’occasione del tutto particolare d’incontro, di magia e di gioia individuale e collettiva (la “festa del popolo delle fiabe”). Un paese incantato è un evento unico e suggestivo, nato dall'incontro tra psicologia, antropologia, arte e tradizioni popolari, allo scopo di ricreare incantesimi nel quotidiano e magie positive per le future generazioni.





Gallery