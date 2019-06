A Gaeta il Festival dello Street Food

Arriva un appuntamento imperdibile per tutti i buongustai e gli appassionati di Street Food: dal 13 al 16 giugno nel cuore di Gaeta di settà il Festival dello Steet Food.

Eccellenze locali e internazionali per i piatti gourmet

Nella splendida piazza Monsignor Luigi Di Liegro ben 21 Street Chef, il fiore all’occhiello dello street food italiano, prepareranno in diretta piatti gourmet stupendi con ricette della tradizione e sorprese da leccarsi i baffi. Dalla tradizione Italiana e alla cucina internazionale: dai piatti gourmet di mare, ai classici romani, grande attenzione alle materie prime e inoltre panini e fritti indimenticabili, e per chiudere in bellezza dolci e la degustazione della birra cruda artigianale.

Oltre le degustazioni, il divertimento

La manifestazione, organizzata da TTS Food con il patrocinio del Comune di Gaeta, coniugherà eccellenze locali e internazionali, i colori, i sapori e il gusto di piatti incredibili che grandi e piccini potranno assaporare in una location unica.

Non mancherà nemmeno l’intrattenimento con laboratori per bambini, spettacoli itineranti con artisti di strada e travolgenti street band: e inoltre giocoleria, spettacoli di magia e bolle di sapone giganti, circensi & clownerie.

L’appuntamento

È dunque da giovedì 13 a domenica 16 giugno tutti i giorni dalle 17.00 alle 24.00