Festival Pontino del Cortometraggio

Torna per la sua XVI edizione il Festival Pontino Internazionale del Cortometraggio che si terrà presso l’auditorium del Liceo G.B.Grassi di Latina dal 6 al 10 dicembre.

Novità di quest’anno è il focus sui festival dedicati al cinema e in particolare al cortometraggio che si tengono nel territorio pontino nell’intento di sollecitare la creazione di una rete di festival che promuova il turismo cine-culturale e possa valorizzare le competenze, le iniziative e i vincitori dei vari Festival di tutta la regione. Dunque verranno proiettati i cortometraggi vincitori dei vari festival che si tengono numerosi in tutta la provincia e nel Lazio.

Non mancheranno i seminari di approfondimento sul cinema, incontri e le premiazioni finali dei migliori corti secondo il pubblico e una speciale giuria giovani composta dagli studenti del Liceo Majorana e Istituto Tecnico Vittorio Veneto – Salvemini.

L’appuntamento

È dunque dal 5 al 10 dicembre, per partecipare a tutte le serate è possibile sottoscrivere un abbonamento al costo di 10 euro.

Il programma del festival

giovedì 5 dicembre

ore 11 presso Liceo “G. B. Grassi”

Seminari:

“Linguaggio del Corto” curato da Angelo Fàvaro e Paola Populin

“Didattica disciplinare con i linguaggi audiovisivi” a cura di Angelo Fàvaro

“La scrittura del suono nell’opera filmica” a cura di Valerio Sbravatti

“La sceneggiatura: dal soggetto ai dialoghi. Teoria e Laboratorio” a cura di Ilaria Franciotti

venerdì 6 dicembre

ore 11 presso Liceo “G. B. Grassi”

Seminari:

“Come si realizza un cortometraggio. La grammatica dell’immagine e rudimenti di regia” a cura di Giovanni La Rosa

“L’ideazione di un cortometraggio: scriviamo un soggetto” a cura di Giovanni La Rosa

“Analisi del cortometraggio e parametri valutativi: i premi e i festival” a cura di Eros Razzano

Ore 18.30 proiezione dei primi corti in concorso:

“Une bonne blanquette” di Marie Glichitch per Visioni Corte Film Fest Di Gaeta

“Delivery Boy” di Vinicius Saramago (Brasile) per Asff - Asperger Film Festival Di Roma

“II am Bansky” di Samantha Casella per Video Corto Di Nettuno

ospiti della serata l’I. C. T. Tasso di Latina con “Ama e cambia il mondo”, Fabrizio Nardocci con “Viola del pensiero, Gabrile Brocani con “Mara dei Cormorani”.

Prenderà parte alle proiezioni anche l’associazione LatinAutismo.

sabato 7 dicembre

ore 18.30 proiezione dei corti in concorso e ospiti:

“Fauve” di Jeremy Conte (Canada) per Cisterna Film Festival

I corti ospiti:

“E se anche Dio” dell’I. C. E. Castelnuovo di Latina

“Hotblade” di Alfonso Perugini

Massimo Ferrari con “”Io e lei” (web serie) e “Il colloquio Gaia Capurso (Maga Production)

“Labbra blu” di Andrea Rusich.

Stefano Pierpaoli (project manager coordinatore Cinemanchìo, progetto per la resa accessibile del prodotto cinematografico e audiovisivo a favore delle persone disabili).

domenica 8 dicembre

ore 18.30 proiezione dei corti in concorso:

“The kiss” e “Deaf funny” (7 e 8 min) di Charlie Swinbourne (United Kingdom) per CINEDEAF FESTIVAL.

Gli ospiti di questa serata saranno:

Sebastian Maulucci con “L’albero delle scarpe”

Giada Prandi (attrice) e Stefano Switala (musiche da film)

Renato Chiocca con “Maamoura”

Eros Razzano (Cinerassegne Invito al cinema)

Parteciperà alla serata anche l’associazione ENS di Latina

lunedì 9 dicembre

dalle 18.30 proiezione dedicata alla XXI edizione della semifinale del concorso INVENTA UN FILM “Mediometraggi in Tour 20-60” (durata 57 min)

Ospiti gli studenti dell’Istituto Comprensivo “G. Giuliano” di Latina con “Benvenuti al Centro” ed Emanuela Gasbarroni (giornalista, regista e scenografa).

martedì 10 dicembre

ore 18.30 proiezioni di corti vincitori delle precedenti edizioni

Ospiti: Stefano Ingravalle con “One Earth, One Heart” (trailer - documentario - reportage) e Giorgio Serra con “Non aprite quella borsa” (web serie).

premiazione “Miglior Corto” di questa XIV edizione, assegnato dalla Giuria del Pubblico e dalla Giuria Giovani ( Liceo Majorana e Istituto Tecnico Vittorio Veneto - Salvemini).

Gallery