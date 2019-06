Festival Pontino di Musica: tutto pronto per la 55° edizione

Tutto pronto per l’inizio della 55° edizione del Festival Pontino di Musica organizzato dal Campus Internazionale di Musica. Un appuntamento ormai tradizionale dell’estate pontina che coniuga l’ottima musica con i luoghi più suggestivi della provincia: dal Castello Caetani di Sermoneta dove si terranno i Corsi di Perfezionamento per giovani musicisti che accorrono da tutto il mondo e molti dei concerti a luoghi come le Abbazie di Fossanova e Valvisciolo, il Complesso di Sant’Oliva e la Tenuta San Pietro a Cori e la città di Latina.

Un mese di musica che prenderà il via domenica 30 giugno e comprenderà oltre venti appuntamenti che proporranno un’offerta musicale ampia e per tutti i gusti, che spazierà dal repertorio rinascimentale fino alla musica contemporanea, cui il Festival come ogni anno riserva una particolare attenzione, sia con gli Incontri Internazionali di Musica Contemporanea, sia con l’esecuzione di musica proveniente dal prezioso archivio dell’Istituto Petrassi di Latina che contiene il fondo di importanti compositori del Novecento e dei giorni nostri.

Come sempre grandi musicisti di fama internazionale terranno delle masterclass per giovani talenti e si esibiranno per il pubblico pontino in una serie di concerti imperdibili.

Il programma dei concerti del Festival:

30 giugno ore 19,30

Latina - Circolo Cittadino

Ivos Margoni violino Vincitore del Premio Riccardo Cerocchi 2018

Giulia Loperfido pianoforte

C. Franck Sonata in La maggiore

S. Prokof’ev Sonata n. 2 op. 94a

M. Ravel Tzigane

biglietto: € 10 e € 5 over 65 e under 26

INCONTRI INTERNAZIONALI DI MUSICA CONTEMPORANEA

1-2 luglio, Sermoneta

Syntax Ensemble

Valentina Coladonato voce

Maruta Staravoitava flauto

Marco Ignoti clarinetto

Dario Savron percussioni

Andrea Rebaudengo pianoforte

Francesco D’Orazio violino

Michele Marco Rossi violoncello

Pasquale Corrado direttore

Maurilio Cacciatore coordinamento



1 luglio ore 21

Scuderie Castello Caetani

Valerio Sannicandro Corps/Riens (2015) per voce femminile e ensemble

su testi di Benoît Gréan **

Attilio Foresta Martin^ Carceri d’invenzione (2019) per clarinetto basso e vibrafono*

Maurilio Cacciatore Vit_Vite_Evit (2015 - rev. 2019) per flauto, clarinetto, vibrafono,

pianoforte, violino, violoncello*

Mariano Russo^ Polifonia (2019) per flauto e violino

Georges Aperghis La nuit en tête (2000) per soprano e sei strumenti**

Biglietto: € 5 - € 2 over 65 e under 26

2 luglio ore 17

Palazzo Caetani

Incontro di studio: Sintassi del sentire

coordina Federico Gardella

2 luglio ore 21

Scuderie Castello Caetani

Daniela Terranova Blue over Blue (2019) per flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte, violino, violoncello

Carmen Fizzarotti^ Wherever it Grows (2019) per violoncello e pianoforte*

Toshio Hosokawa Slow Dance (1996) per flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte, violino, violoncello

Ivan Fedele Haru Haiku (2015) per soprano, clarinetto basso, violoncello e

percussioni, su poesie haiku giapponesi** 2019

* Prima esecuzione assoluta ** Prima esecuzione italiana

^ autore segnalato nel corso di composizione di Alessandro Solbiati

Biglietto: € 5 - € 2 over 65 e under 26

3 luglio ore 18

Sermoneta - Scuderie Castello Caetani

Concerto dei vincitori del Concorso Carlo Cicala

Greta Dari, Erica Ponticello, Emanuele Cacioppo pianoforte

Maria Marocco, Lisa Francioni flauto

Davide Cellacchi violoncello Giulia Cellacchi violino

Biglietto € 1.00

4 luglio ore 21

Sermoneta - Scuderie Castello Caetani

Concerto inaugurale dell’Associazione Riccardo Cerocchi

Quando la natura diventa suono

Giorgio Bolognesi, Gianluigi Daniele, Silvia D’Augello, Filippo Tenisci pianoforte Elisabetta Braga soprano

Riccardo Pugliese fisarmonica

Foto di Matteo Cassoni

Ingresso gratuito

5 luglio ore 21

Sermoneta - Scuderie Castello Caetani

Workshop di composizione elettroacustica a cura di Vittorio Montalti

Francesco Prode pianoforte

Roberto Terelle regia del suono

Biglietto: € 5 - € 2 over 65 e under 26

6 luglio ore 21,00

Latina - Circolo Cittadino

Matteo Rocchi viola Finalista del Premio Riccardo Cerocchi 2018

Ludovica Vincenti pianoforte

in memoria di Massimo Negri

P. Hindemith Sonata in fa maggiore op. 11 n. 4

J. Brahms Sonata in fa minore op. 120 n. 1

biglietto: € 10 e € 5 over 65 e under 26

7 luglio ore 19,30

Priverno - Infermeria Abbazia di Fossanova

Gianluca Littera harmonica

Fabio Gorlier pianoforte

G. Jacob Five Pieces for harmonica and piano

M. Dring Three Piece Suite

A. Hovhaness Seven Greek folk dances

A. Piazzolla Piazzolla Concerto

Jazz Meets Tango

Biglietto € 15 intero, ridotto € 10 over 65 e under 26

9 luglio ore 21

Sermoneta - Scuderie Castello Caetani

Workshop di composizione a cura di Alessandro Solbiati

Michele Marco Rossi violoncello

Riccardo Acciarino clarinetto

Umberto Ruboni pianoforte

Biglietto: € 5 - € 2 over 65 e under 26

10 luglio ore 21

Latina - Circolo Cittadino

Claude Delangle sassofono

Odile Catelin-Delangle pianoforte

con la partecipazione di Stefano Nanni e Bianca Fiorito

Tradition et modernité: hommage à Hector Berlioz (1869/2019)

in memoria di Luciano Marinelli

H. Berlioz L’Enfance du Christ

A. Desénclos Prélude, Cadence et Finale

C. Debussy La cathédrale engloutie

Danse de Puck

P. Leroux Dense… englouti

Noûs**

C. Saint-Saëns Caprice et Variations sur des airs danois et russes op. 79

F. Poulenc Trio

** prima esecuzione italiana

Biglietto € 15 intero, ridotto € 10 over 65 e under 26

12 luglio ore 21

Sermoneta - Scuderie Castello Caetani

Giovani artisti dal mondo

a cura di Liza Ferschtman e Jennifer Stumm

Biglietto: € 5 - € 2 over 65 e under 26

13 luglio ore 21

Sermoneta - Castello Caetani

Liza Ferschtman violino

Jennifer Stumm viola

Roberto Paruzzo pianoforte

F. Kreisler Recitativo e Scherzo Capriccio

J. S. Bach Partita n. 2 in re minore per violino solo BWV 1004

N. Muhly Material in mi bemolle, from Drones and Violin

Anonimo francese (XVII sec.)J’avais crû qu’en vous aymant

F. Schubert Sonata per viola e pianoforte “Arpeggione”

Biglietto € 15 intero, ridotto € 10 over 65 e under 26

14 luglio ore 19,30

Priverno - Infermeria Abbazia di Fossanova

Liza Ferschtman violino

Jennifer Stumm viola

Giovanni Gnocchi violoncello

F. Schubert Trio per archi “Triosatz” n. 1 in si bemolle maggiore D. 471

L. van Beethoven Duo per viola e violoncello in Mi bemolle maggiore WoO 32

(Duetto “per due occhiali obbligati”)

W. A. Mozart Duo per violino e viola in sol maggiore K423

L. van Beethoven Trio per archi n. 3 in sol maggiore op. 9 n. 1

Biglietto € 15 intero, ridotto € 10 over 65 e under 26

15 luglio ore 21

Sermoneta - Scuderie Castello Caetani

Giovani artisti dal mondo

a cura di Mirela Vedeva e Franco Petracchi

Biglietto: € 5 - € 2 over 65 e under 26

18 luglio ore 20,30

Sermoneta - Abbazia di Valvisciolo

Duo Marsia

Gregorio Maria Paone clarinetto

Mario Piluso fisarmonica

A. Piazzolla Oblivion

J. S. Bach Sonata BWV 1020

L. van Beethoven Variazioni op. 107 n. 7

E. Cavallini Adagio e Tarantella

J. Brahms Danze ungheresi n. 1 e n. 5

Martin Lohse Menuetto

Danilo Bughetti Unfeeling tango

Angelo Biancamano Al di là del mare

in collaborazione con il Conservatorio Santa Cecilia di Roma

20 luglio ore 21

Sermoneta - Castello Caetani

concerto itinerante

De Labyrintho

Nadia Caristi canto Laura Fabris quinto Elena Carzaniga alto

Riccardo Pisani tenore Walter Testolin basso

Sandro Cappelletto voce narrante

Walter Testolin direttore

L’arida sete

madrigali di Carlo Gesualdo da Venosa

in un racconto di Sandro Cappelletto

Biglietto € 15 intero, ridotto € 10 over 65 e under 26

21 luglio ore 19,30

Priverno - Infermeria Abbazia di Fossanova

Campus Orchestra

Giovanni Gnocchi violoncello

Daniele Agiman direttore

F. J. Haydn Concerto n. 1 in do maggiore per violoncello e orchestra

W. A. Mozart Sinfonia n. 29 K201

Biglietto € 15 intero, ridotto € 10 over 65 e under 26

22 luglio ore 21,00

Sermoneta - Scuderie Castello Caetani

Giovani Artisti dal mondo

a cura di Giovanni Gnocchi

Biglietto: € 5 - € 2 over 65 e under 26

25 luglio ore 21

Cori - Chiostro Sant’Oliva

Duo Mateaux

Giovanna Buccarella violoncello

Francesco Diodovich chitarra

Raffaele Bellafronte Suite n. 1

Feliu Gasull Suite

José L. Elizondo Danzas Latinoamericanas

Giovanni Sollima Free Life on Earth

biglietto: € 10 e € 5 over 65 e under 26

27 luglio ore 21,00

Sermoneta - Castello Caetani

Mario Caroli flauto

Akiko Iwase pianoforte

Robert Schumann Drei Romanzen op. 94

F. Schubert Sonata “Arpeggione” (trascrizione per flauto e pianoforte)

H. Dutilleux Sonatine

B. Martinů Prima Sonata

Biglietto € 15 intero, ridotto € 10 over 65 e under 26

28 luglio ore 19,30

Priverno - Infermeria Abbazia di Fossanova

Quartetto Felix

Vincenzo Meriani violino

Francesco Venga viola

Matteo Parisi violoncello

Marina Pellegrino pianoforte

Premio Presidente della Repubblica 2017

J. Brahms Quartetto per pianoforte e archi op. 25

G. Mahler Quartetto in la minore per pianoforte e archi

biglietto: € 15 intero - € 10 over 65 e under 26

29 luglio ore 20,30

Sermoneta - Abbazia di Valvisciolo

Giovani Artisti dal mondo

a cura di Corrado Rojac

biglietto: € 5 - € 2 over 65 e under 26

30 luglio ore 21

Sermoneta - Scuderie Castello Caetani

Giovani Artisti dal mondo

a cura di Mario Caroli e Mario Notaristefano

biglietto: € 5 - € 2 over 65 e under 26

31 luglio ore 21

Cori - Tenuta San Pietro

JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Simone Genuini direttore

W. A. Mozart Ouverture da “Idomeneo”

J. Massenet Pastorale e Fuga op. 13

E. Grieg Danza Norvegese n. 4

G. Puccini Intermezzo da “Manon Lescaut”

G. Bizet Brani dalla Carmen Suite n.1

G. Gershwin Un americano a Parigi

biglietto: € 5 - € 2 over 65 e under 26

