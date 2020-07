Festival Pontino di Musica: on line e dal vivo la 56° edizione

Una edizione del tutto particolare questa 56° del Festival Pontino di Musica, come particolare è questo 2020, che si terrà dal 18 al 24 luglio in modalità on line e con un gran finale dal vivo.

Questo festival che porta nella provincia pontina musicisti di fama internazionale e permette ai giovani talenti di imparare, conoscere e condividere esperienze indimenticabili quest’anno subisce un profondo cambiamento, ma non per questo risulta essere meno affascinante.

Dal 18 al 22 luglio i concerti saranno visibili in streaming sulla pagina facebook della Fondazione Campus Internazionale di Musica che da sempre organizza la manifestazione. Sebbene visibili solo on line, i concerti si terranno in luoghi di grandissimo effetto come il Castello Caetani di Sermoneta e il Giardino di Ninfa e vedranno protagonisti tre docenti dei Corsi di Sermoneta, artisti di richiamo internazionale – Giovanni Gnocchi, Mario Caroli e Andrea Lucchesini, a cui si affianca il giovanissimo talento Daniele Fasani, pianista, vincitore della seconda edizione del Premio Riccardo Cerocchi.

Il gran finale della manifestazione si terrà dal vivo venerdì 24 luglio presso il Circolo Cittadino di Latina ad esibirsi il pianista giovane promessa Filippo Tenisci, già allievo di Elissó Virsaladze. Per assistere al concerto dal vivo è possibile chiedere informazioni direttamente alla Fondazione Campus Internazionale di Musica chiamando i numeri 0773 605551 e 329-7540544, inviando una email all’indirizzo info@campusmusica.it.

Il programma della manifestazione:

Sabato 18 luglio alle 19.30

in streaming dal Castello Caetani

Migrazioni, tradizioni, contaminazioni. Da Oriente a Occidente, dalle corti alle carceri

tre secoli di storia del violoncello, partendo da Bach fino ad arrivare ad Unlocked (1999) della compositrice inglese Judith Weir ispirato ai canti dei prigionieri afroamericani nelle carceri degli Stati Uniti

Al violoncello Giovanni Gnocchi, ospite di compagini prestigiose: London Symphony Orchestra, Mahler Chamber Orchestra, Orchestra Mozart e dal 2008 membro dell’Orchestra del Festival di Lucerna.

Domenica 19 luglio ore 19.30

In streaming dall’antico Municipio del Giardino di Ninfa

Sarà eseguito un programma ad hoc per il celebre Bechstein, pianoforte gran coda del 1884 che Franz Liszt donò a Roffredo Caetani: in programma Quattro Improvvisi D. 899 di Schubert, Sonata op. 27 n. 2 “Al chiaro di luna” di Beethoven e con Scherzo n. 2 op. 31 di Chopin

Al pianoforte Andrea Lucchesini, pianista fra i più noti e apprezzati in Italia e non solo, capace di spaziare fra repertorio classico e contemporaneo.

Lunedì 20 luglio ore 19.30

In streaming dal Giardino di Ninfa

Assoli per Flauto: una rara selezione di musica francese

Al Flauto Mario Caroli definito “interprete dalle possibilità senza limiti”

Martedì 21 luglio ore 19.30

In streaming dal Castello Caetani

Invenzioni di Goffredo Petrassi e prosegue con Stravinskij (Tango & Piano Rag Music), Scrjabin (Vers la Flamme op. 72) e Schubert (Sonata D. 850 in re maggiore).

Al pianoforte Daniele Fasani,il vincitore della seconda edizione del Premio Riccardo Cerocchi, milanese classe 1994

Venerdì 24 luglio ore 21.00

Circolo Cittadino di Latina

Sarà eseguita la trascrizione lisztiana di Elsas brautzug zum Munster dal Lohengrin di Wagner, la Sonata op. 109 di Beethoven e la Sonata in si minore di Liszt

Al pianoforte Filippo Tenisci, nato a Tirana e cresciuto musicalmente in Italia

