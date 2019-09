Ad Aprilia arriva io TTS: festival dello street food e dell’artigianato

Torna ad Aprilia per la sua IV edizione il Typical Truck Street Food il Festival dello street food e dell’artigianato che si terrà presso il parco comunale Falcone e Borsellino.

Dal 20 al 22 settembre Aprilia si potranno gustare ottimi piatti tipici di tutte le regioni d’Italia che prepareranno ben 18 street chef a bordo dei loro simpatici e stravaganti food truck ed Apecar.

Tipicità da tutte le regioni d'Italia

I palati dei visitatori saranno accontentati con il variegato street food regionale che spazia dagli stuzzichini ai primi, dai secondi ai dolci soddisfacendo i gusti di tutti, si potranno gustare: arrosticini di pecora abruzzesi, puccia pontina con maialino nero. Dal Cilento il caciocavallo appeso, oppure impanato con farina di ceci e fritto. Ottimi panini con scottona sfilacciata cotta a bassa temperatura. Hamburger di bufala con salse e verdure rigorosamente fatte a mano. Frittura di pesce fresco, filetti di baccala, spiedini di calamari impanati. Dalla Campania la vera pizza fritta ed il famoso Cuzzetiello. Dalla Puglia, polpo arrosto con burrata e pomodori secchi. Le vere olive ascolane, classiche, al tartufo, alle melanzane, vegane, mozzarelline e crema fritta. Patate fresche fritte al momento, anche la famosa twister. Per i più esigenti, hamburger gourmet di Chianina certificata. La mitica Paella Valenciana e fiumi di sangria. Fritti dolci e salati. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, cannoli, cremolati e cassatine. Dall'Agro Pontino i Butteri con la loro speciale pasta mantecata nella forma di Parmigiano. Cartocci di salumi da passeggio. Ottimi supplì in tanti gusti, classico, n'duia, cacio & pepe, funghi porcini, boscaiola, amatriciana, radicchio e gorgonzola e tanti altri. Per gli amanti del dolce, bombe e ciambelle calde, tiramisù artigianale espresso, aragoste, paste sfornate e farcite al momento, sfogliatelle ricce e frolle, crepes, caramelle di tutti i tipi, liquirizie e molto altro ancora. Non mancheranno delle ottime birre artigianali per accompagnare queste prelibatezze.

Intrattenimento e musica dal vivo

Il festival non sarà solo buon cibo ma anche artigianato di altissima qualità e intrattenimento per grandi e piccini. Accanto ai coloratissimi truck infatti saranno allestiti alcuni stand espositivi con le creazioni di 30 artigiani. Sarà inoltre allestito un palco che ospiterà diverse performance, dj-set e i concerti dei The Bakers, SR207 e la band tutta al femminile delle J Fleas. Non mancheranno gli artisti del Circus Village con tanti spettacoli e performance: magia e bolle di sapone giganti, giocoleria & clownerie, equilibrismo e dopo le 22:00 il Fire Show.

L’appuntamento

È dunque ad Aprilia dal 20 al 22 settembre dalle 12 alle 24 presso il Palco Falcone e Borsellino.