A Terracina arriva il Festival dello Street Food

Arriva a Terracina il Festival dello Street Food, una manifestazione organizzata dalla Typical Truck Street Food con il patrocinio del Comune.

Dal 4 al 7 luglio in via Bachelet arriveranno 26 street chef con altrettanti colorati ristoranti su ruote e roulotte vintage che prepareranno ottimi piatti per tutti i gusti: dalla tipicità italiane alle migliori ricette da tutto il mondo, carni pregiate, pesce nostrano, primi piatti sopraffini, cucina vegana, panini ultra imbottiti, fritti, dolci e molto altro ancora.

Oltre il cibo, l’intrattenimento

Non mancherà l’intrattenimento ogni sera con street band, giocolieri e spettacoli itineranti. Tanta la musica: venerdì sera col quartetto tutto al femminile delle JFleas, sabato sera si potrà ascoltare musica anni ’80 con The Bakers e domenica 7 si potrà ballare e scatenarsi sulle note della street band Caracca Tamburi Itineranti. Presenti anche delle aree dedicate al divertimento dei più piccini con laboratori, truccabimbi, palloncini e tanti giochi da fare in famiglia.

Le eccellenze italiane

A farla da padrona ovviamente l’ottima cucina italiana e le sue tipicità. Dal 4 al 7 luglio a Terracina si potranno gustare: Bombette, pucce, focaccia e tipicità made in Puglia, Arrosticini, Cucina tipica vietnamita, Paella valenciana e sangria, Pasta mantecata in forma di parmigiano e fritti in vari gusti, Cono di pizza ripieno, Bombe, ciambelle calde e sfogliatelle, Cucina tipica siciliana, Panino con polpo arrosto, Cuzzetiello e pizza fritta, Cuoppo di pesce fritto, Birra artigianale cruda tedesca, Arrosticini e patate a spirale, Hamburger di Chianina, Hamburger e hotdog gourmet, Tiramisù espresso, Puccia pontina, Carciofo alla giudia, Panino con scottona sfilacciata, Cartoccio di salumi da passeggio, Panini gourmet con carne di bufala, verdure e burratina, Arancin in vari gusti ,Polpette fritte in vari gusti (anche vegan), Sfiziosità di pesce fritto, Olive e cremini ascolani, Polpette della nonna e gnocco fritto.

L’appuntamento

È dunque a Terracina in via Bachelet dal 4 al 7 luglio dalle 16 alle 24 con ottimo cibo, musica e intrattenimento per grandi e piccini