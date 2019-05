A Cisterna la Fiera dell’Ascensione

Torna a Cisterna l’appuntamento con le antiche tradizioni legate al mondo della pastorizia che segue gli antichi ritmi degli allevatori di bestiame che erano soliti in estate portare i loro animali sulle montagne circostanti per poi tornare in pianura per l’inverno.

Il passaggio dei pastori segnava un momento importante per l’economia locale poiché in quell’occasione veniva istituita una fiera per la compravendita di prodotti caseari, pelli, manufatti e artigianato, oltre che attrezzi e strumenti utili per l’allevamento.

Cisterna ricorsa queste antiche tradizioni due volte l’anno con la Fiera dell’Ascensione e quella della Ricalata in ottobre. Sabato 1 e domenica 2 giugno si celebrano le antiche usanze e nel cuore della città si terranno eventi di intrattenimento e di promozione dei prodotti locali che ancora oggi mandano avanti gran parte dell’economia locale.

Come è ormai consuetudine si potrà passeggiare tra stand di artigianato, bigiotteria, articoli da regalo, e ovviamente stand enogastronomici con le eccellenze pontine. A Palazzo Caetani inoltre sono in programma visite guidate alla scoperta delle sale affrescate, le grotte e del Museo del Buttero, degustazioni e musica dal vivo.

Quest’anno in pieno centro saranno inoltre organizzati giochi tradizionali e attività equestri per i più piccini.

L’appuntamento

È dunque in centro città sabato 1 giugno dalle 10.00 alle 20.00 e domenica 2 dalle 8.00 alle 20.00

Gallery