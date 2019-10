A Cisterna torna la Fiera della Ricalata con il Villaggio del Buttero

Torna a Cisterna puntuale ogni anno un appuntamento con le antiche tradizioni contadine e pastorali con la Fiera della Ricalata.

Sabato 19 ottobre e domenica 20 dunque Cisterna tornerà indietro nel tempo a quando i butteri e i pastori scendevano dalla montagna dove greggi e mandrie avevano passato l’estate e facevano ritorno in pianura per passare l’inverno con temperature più miti.

L’arrivo di pastori e butteri diventava l’occasione per mercanti e artigiani di vendere la loro merce e comprare materiali da lavorare, dunque un appuntamento legato alla vita agreste diventava occasione di scambi commerciali e della Fiera della Ricalata.

Così nel prossimo fine settimana a Cisterna si ricorderanno le antiche tradizioni con la consueta area dedicata agli stand di oggettistica varia ed enogastronomici, ma soprattutto con il Villaggio del Buttero.

Nel parcheggio antistante il Palazzo Comunale, sabato 19 dalle ore 16 e domenica 20 ottobre dalle 10.30 e dalle 16.30 sarà attivo il Villaggio del Buttero: su un fondo di sabbia, i butteri in costume si esibiranno in sella ai cavalli nel gioco della rosa, del cappello e della sedia, dispenseranno nozioni sul secolare lavoro e arte del buttero, terranno giochi tradizionali e il battesimo della sella per i bambini. Sarà allestita una mostra di scatti d’epoca e più recenti legati al mondo dei butteri, si terranno inoltre dimostrazioni di mascalcia e la rievocazione della mitica sfida tra Augusto Imperiali e Buffalo Bill.

L’appuntamento

È dunque per sabato 19 e domenica 20 ottobre nel cuore della città.