A Roccagorga torna la “Fiera dei Prati – Sagra della Capra”: tre giorni di eventi

E’ un susseguirsi di eventi l’estate di Roccagorga pronta ad ospitare una delle fiere più antiche del comprensorio dei Monti Lepini: il tradizionale appuntamento con la “Fiera dei Prati – Sagra della Capra”, giunta alla sua 72° edizione. L’evento è in programma presso la Zona Industriale Località Prunacci, nei giorni di 17, 18 e 19 agosto.

La prima edizione della “Fiera dei Prati” si tenne nel 1947, voluta dall’allora sindaco Luigi Mosca e pensata come incontro annuale per poter esibire e scambiare merce e bestiame. Lo stesso primo cittadino per incentivare la partecipazione degli allevatori e pastori di zona istituì un premio in denaro che doveva essere assegnato al possidente del miglior capo di bestiame. I festeggiamenti duravano un intero giorno iniziando la mattina del 18 agosto per terminare in tarda serata tra brindisi e cibo della tradizione locale tra cui la nota carne di capra. Negli anni a seguire la fiera fu spostata in diversi punti della zona prati (Via Prati, Via La Cona, Via della Pace) per poi approdare negli anni novanta nella zona artigianale per fare fronte ai problemi di viabilità.

La nuova Amministrazione ha manifestato la volontà di riproporre l’antica manifestazione arricchendola di eventi legati alla tradizione ma allo stesso tempo puntando ad una evoluzione dell’evento in relazione ai profondi cambiamenti dell’economia locale dell’ultimo cinquantennio.

Tante le iniziative in programma per domenica 18 agosto quando ci sarà l’esibizione dei Butteri di Cisterna, una manifestazione organizzata dall’Assessore al Commercio, Sviluppo Economico e Cultura Lubiana Restaini con la partecipazione attiva nella cura della logistica del Presidente del Consiglio Maurizio Fusco. Il pubblico potrà assistere anche a dimostrazioni sulle tecniche di come si ferra e come si sella un cavallo. Le esibizioni dei butteri si terranno alle 10:30 e alle 18:30 inoltre nell’area attigua al rodeo ci saranno 2 pony con carrozze per i bambini che potranno salire a cavallo gratuitamente e avvicinarsi allo sport equestre attraverso percorsi guidati con l’ausilio dei fantini e la supervisione del Presidente del Consiglio di Roccagorga Maurizio Fusco.

Naturalmente la grande protagonista dei tre giorni sarà la carne di capra che potrà essere degustata nei ristoranti siti in località Prati, un’occasione per apprezzare un prodotto tipico, sapientemente cucinato dagli chef locali.

Qui tutto il programma della manifestazione