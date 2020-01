Incontro con Filippo Rossi al MUG

Una riflessione sul rapporto tra cultura e politica, su come una dovrebbe fornire spunti, idee, punti di vista diversi per arricchire e far progredire l’altra è l’oggetto del dibattito organizzato dall’Associazione Magma nell’incontro con Filippo Rossi che si terrà venerdì gennaio presso il MUG Museo Giannini di Latina.

Filippo Rossi, ideatore e direttore artistico di Caffeina, contenitore culturale, festival e più in generale organizzazione culturale ormai diventata una Fondazione e anche un’azienda presenterà il suo ultimo libro “Dalla Parte di Jekyll – Il Manifesto per una buona destra”.

È possibile parlare di politica senza scadere nelle polemiche? Nelle offese e nelle tifoserie? È possibile creare dibattiti costruttivi, parlare di valori in positivo? Rifletterà insieme a Filippo Rossi il direttore di Potere alle Storie, Paolo Valente.

«Esiste un'altra politica: moderna, laica, civile e realista. Una politica patriottica senza essere nazionalista, aperta al nuovo. Una politica anti-ideologica che non vuole avere sempre ragione, che non urla, che non fa parlare alla pancia ma al cuore e al cervello. Questa politica può anche, legittimamente, chiamarsi "destra". Solo un'accortezza sarebbe utile per chi vuole utilizzare questo nome: tenerla il più distante possibile dall'altra destra, dal mister Hyde che inesorabilmente si porta dietro. E dentro». (Filippo Rossi, Dalla parte di Jekyll - Manifesto per una buona destra, Marsilio 2019).

L’appuntamento

È dunque per venerdì 24 gennaio alle ore 18.30 presso il MUG Museo Giannini di Latina.

Gallery