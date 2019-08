Formia: “Sotto il cielo del Redentore: tra luci e stelle” nella notte di San Lorenzo

Evento speciale per il 10 agosto a Formia in occasione della notte di San Lorenzo: l’appuntamento è a Maranola, in località Pornito presso l’area del Pellegrino, con “Sotto il cielo del Redentore: tra luci e stelle”.

L'evento organizzato dal Parco Naturale dei Monti Aurunci rientra nel cartello estivo denominato l'Estate delle Meraviglie della Regione Lazio. Si parte alle ore 19:30 con le escursioni e le relazioni astronomiche a cura dell'astronomo Daniele Ruggeri a seguire l'Illuminazione Sostenibile Le fonti Rinnovabili; infine la degustazione dei prodotti tipici territorio presso il rifugio Pornito.

“Quello organizzato a Formia è un evento molto atteso, non solo dagli appassionati di astronomia, ma anche da quanti sono semplicemente attratti dalla magia delle stelle nella notte più attesa dell’estate. Invitiamo tutti a partecipare anche perché, in linea con la politica gestibile e di coinvolgimento diretti nella tutela dell’ambiente, ci saranno approfondimenti tematici da parte di esperti”, è stato il commento del presidente del Parco dei Monti Aurunci Marco Delle Cese. “Nel corso della serata - ha aggiunto il direttore Giorgio De Marchis - verranno trattate specifiche tematiche che attengono alla tutela ambientale, come le fonti rinnovabili e l’illuminazione sostenibile. Una serata, quindi, dove oltre ad osservare ed esprimere desideri ci si confronterà sulla sostenibilità ambientale”.

L’evento è gratuito per tutte le informazioni e le prenotazioni ci si può rivolgere all'astronomo Daniele Ruggeri al numero 3207045652 oppure al rifugio Pornito (Vincenzo Forte al 388 986876).