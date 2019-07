A Formia tre giorni dedicati allo swing

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del vintage, in particolare dello swing e in generale del periodo che va dagli inizi degli anni Venti agli anni Trenta. Torna il Formia Swing Festival e l’anteprima Che Swing Night!.

Un tuffo indietro nel tempo quello che si farà da giovedì 11 a sabato 13 luglio presso Piazza Aldo Moro a Formia. L’Associazione il Quadrifoglio grazie alla collaborazione “Le Due Torri”, “Arti e Mestieri amici del Golfo”, “l’Arte nelle Mani”, “il Borgo di Mola”, “Retrò Festival”, i commercianti locali e il patrocinio del Comune di Formia regaleranno alla città un’occasione di incontro e di scambio tra appassionati dello swing e di gran divertimento per tutti.

Che Swing Night!

Una gustosa anteprima in piene atmosfere swing si terrà in via Abate Tosti giovedì 11 luglio: Che Swing Night. Organizzata dall’Associazione “Il Borgo di Mola”, la manifestazione sarà caratterizzata da degustazioni delle eccellenze enogastronomiche locali affiancate da esibizioni di ballo e musicali a cura dei “SwinGang”, della “Les Garcons de Belleville” e della “Triviani Swing Band“ il tutto animato dai ballerini della "SCIN -Swing clandestino Napoli". Non mancherà anche un mercatino vintage.

Formia Swing Festival

Si entrerà nel vivo del Festival venerdì 12 e sabato 13 luglio con mostre mercato e scambio di prodotti ed oggetti d’epoca e di modernariato, degustazioni enogastronomiche, acconciature ed accessori, fotografia ed arte oltre all’esposizione di auto e moto in grande stile retrò. Ad affiancare queste attività musica e ballo venerdì a partire dalle 21.30 con l’esibizione della band “Mini Swing Gang”, e sabato 12 luglio della "Fretboard Vintage Music". In entrambe le giornate saranno eseguite esibizioni di ballo swing, lindy hoppers e balboa dalle scuole "Retrò Swing Terracina", "SCIN-Swing Clandestino Napoli", "Cotton Swing Napoli", "Swing Out" e tanti altri.

L’appuntamento

È dunque a Formia nella serata di giovedì 11 luglio in via Abate Tosti e per le sere di venerdì 12 e sabato 13 luglio in piazza Aldo Moro.

