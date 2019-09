Formia Wind Festival: tutto pronto per la prima edizione

A Formia un appuntamento dedicati a tutti gli appassionati di mare e sport: L’Amministrazione Comunale presenta Formia Wind Festival una manifestazione organizzata dal Circolo Windsurf Formia.

Dal 23 al 29 settembre il lungomare Vindicio diventerà un luogo di richiamo per sportivi e appassionati di sport acquatici. La manifestazione si dividerà in due momenti principali da lunedì 23 a giovedì 26 settembre si terranno esibizioni e prove gratuite di sport come windsurf, kitesurf, sup, beach volley e molti altri ancora. Ragazzi degli istituti scolastici di Formia, Sermoneta, Velletri e Roma saranno coinvolti in sessioni di prova e dimostrative dei vari sport, come pure i giovani della cooperativa La Valle. Le prove gratuite per scoprire e sperimentare nuovi sport seguiti da campioni ed esperti del settore saranno aperte a tutti.

Da venerdì 27 a domenica 29 settembre il Formia Wind Festival diventerà una vera e propria fiera espositiva con stand dei più prestigiosi brand nazionali ed internazionali del settore che esporranno prodotti innovativi, le migliori tecnologie e le principali novità offerte dal mercato, con possibilità di visionare i materiali e svolgere prove. Inoltre queste tre giornate saranno il momento per vivere un altro grande sport che è sempre presente sul nostro litorale, il Beach Volley.

Ogni sera, per tutta la durata della kermesse sportiva, si terranno aperitivi al tramonto e musica dal vivo e tanto divertimento.

È dunque dal 23 al 29 settembre presso il Lungomare Vindicio a Formia.