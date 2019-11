“Francesco Porcari il Pittore di Tutti” al Teatro Pistilli

Resta vivo tra i cittadini il ricordo dell’artista Francesco Porcari, pittore di fama nazionale e internazionale che ha profondamente influenzato la vita culturale di Cori.

A due anni dalla sua scomparsa e a grande richiesta da parte dei suoi concittadini, sarà proiettato nuovamente il documentario Francesco Porcari il Pittore di Tutti di Gaia Capurso e Massimo Ferrari, prodotto da MaGa Production.

Una incredibile testimonianza della vita, le opere e la poetica di Porcari, uomo e artista di grande valore che riusciva a rapportarsi con lo stesso trasporto e la stessa umanità con i grandi storici e critici dell’arte che ha incontrato durante la sua carriera e il più umile dei pastori. Nel documentario viene messo in luce il suo rapporto con l’arte, con la natura, con la sua famiglia e con la sua città sempre tanto amata e che lo ha amato e continua ad amarlo.

Classe 1938, pittore corese di grande rilievo, aveva uno sguardo penetrante e disincantato sulla realtà, che traeva spunto da tutto ciò che lo circondava. Di lui hanno scritto grandi critici italiani come Claudio Strinati, Maurizio Calvesi e Maurizio Marini. Le sue opere fanno parte di collezioni private e sono presenti in spazi pubblici come la Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Latina il Museo di Monreale in Sicilia il Cathedral Museum di Malta e il Comune di Pefki in Grecia.

L’appuntamento

Con la proiezione del documentario sarà per sabato 23 novembre alle ore 17.30 presso il Teatro Comunale Luigi Pistilli di Cori.