Franciacorta in Villa: a Fondi la VII edizione

Settima edizione per la manifestazione Franciacorta in Villa un vero e proprio "viaggio enogastronomico alla scoperta dei sensi".

Presso Villa Cantarano a Fondi, sabato 29 e domenica 30 giugno torna la manifestazione organizzata dall’Associazione Decant e dedicata alle aziende vitivinicole della Franciacorta e agli operatori gastronomici locali.

Due serate che a partire dalle 19.30 permetteranno di degustare ottimi vini e le gustose eccellenze gastronomiche della nostra zona in un ambiente elegante e raffinato, alle quali si agigungerà un momento di approfondimento con il seminario “Franciacorta alla prova del Tempo”, programmato per sabato.

Pochi i biglietti ancora disponibili che possono essere acquistati on line sul sito della Decant o presso Futurgrafica in via Arnale Rosso a Fondi, GlobalTel Corso G. Matteotti, 149 a Latina.

Venti le Aziende del Franciacorta a partecipare con i loro insuperabili vini: 1701 Franciacorta, Abrami Elisabetta, Antica Fratta, Berlucchi Guido, Bonfadini, Bosio, Ca' del Bosco, Camilucci, Camossi, Ferghettina, La Costa di Ome, La Fiòca, La Torre, Le Marchesine, Majolini, Marchesi Antinori Tenuta Montenisa, Mirabella, Turra, Villa Crespia e Villa Franciacorta.

Tanti anche i produttori e ristoratori locali che hanno aderito a questa settima edizione: Agricola Gizzi, Co.Co. Cookery Cocktail, Collina del Gusto, Di Cristian dessert, Gregorio De Gregoris, Laghetto Living, L' Angolo della Mozzarella, Norcineria Petrillo, Ristorante Era Ora, Ristorante L'Appiolo, Ristorante La Cantina di Galba, Ristorante Lo Stuzzichino, Ristorante RisoAmaro, Scherzerino, Simposio Roma e Zafferano Pontino.

