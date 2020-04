Fuori dal Virus: prosegue la programmazione on line

Proseguono puntuali gli appuntamenti con la rassegna on line Fuori dal Virus che l’Associazione Fuori Quadro di Formia organizza ogni giorno per promuovere la cultura e intrattenere il suo pubblico.

Dal 13 al 16 aprile torna la ricca programmazione per grandi e piccini che si aggiorna alle ore 19.00 sulla pagina Facebook dell’Associazione ogni pomeriggio. Presentazioni di libri, dibattiti, approfondimenti e letture per grandi e piccini.

Come sempre, per gli amanti della lettura saranno disponibili le consegne a domicilio dei propri ordini e spedizioni, per avere maggiori informazioni e richiedere i propri libri è possibile contattare il numero 3278806709 o inviare una email all’indirizzo assfuoriquadro@gmail.com, in attesa delle riaperture previste per il 20 aprile e delle indicazioni per la fruizione sicura dei locali secondo le norme per il contenimento del Coronavirus.

Programmazione dal 13 al 19 aprile:

13 aprile

Letture a sorpresa

leggiamo "Scompartimento" da "Cattedrale" di Carver

14 aprile

Lettura di favole per bambini

15 aprile

Didattica a distanza, esperienze e strumenti

a cura di Martina Micillo

16 aprile

I vichinghi, storia e curiosità a cura di @jasonrforbus