Fuori il Virus: proseguono gli eventi on line

In questi giorni in cui sono stati sospesi gli eventi pubblici, molte realtà culturali si sono organizzate per proseguire gli appuntamenti in maniera sicura per tutti coloro che vorranno partecipare ovvero attraverso siti, pagine facebook e vari altri social network.

È questo il caso dell’Associazione Fuori Quadro di Formia che prosegue la sua ricca programmazione: ogni giorno alle ore 19.00 si parlerà di storia dell’arte, letteratura, cultura ebraica e araba, presentazioni di libri, lezioni di approfondimento di storia e incontri con l’autore e letture per bambini. I contributi culturali saranno disponili sulla pagina Facebook dell'Associazione e sul sito

Proseguono anche le consegne a domicilio di libri nuovi e usati per tutto il golfo di Gaeta per informazioni è possibile contattare il numero 3278806709 o inviare una e-mail all’indirizzo assfuoriquadro@gmail.com.

Una sorpresa aspetta tutti coloro che faranno ordini a domicilio nella settimana di Pasqua: un libro usato a sorpresa in omaggio.

La programmazione fino al 10 aprile:

6 aprile ore 19:00

I BENEFICI DELLA LETTURA 0-3 anni

a cura di Valentina Battaglia

7 aprile ore 19:00

LETTURE A SORPRESA

8 aprile ore 19:00 (attenzione non alle 10:30)

LETTURA DI FAVOLE PER BAMBINI

9 aprile ore 19:00

Valeria Aprile dialoga con Sandra Cervone sul "La chiave della libertà" ( deComporre Edizioni )

10 aprile ore 19:00

Motoko Iwasaki presenta "Un cuore da nutrire" ( Ali Ribelli Edizioni)

