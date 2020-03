Fuori il Virus: ricca programmazione culturale on line

In questo periodo in cui siamo invitati a rimanere in case per combattere il diffondersi dell’epidemia di Coronavirus che affligge il nostro paese, è importante, per non cadere preda di ansietà e pensieri negativi, continuare a nutrire l’animo di contenuti e cose piacevoli: musica, film, libri.

I mezzi moderni ci aiutano a sentirci meno soli e a condividere esperienze ed emozioni attraverso il web e i social network. Anche l’associazione Fuori Quadro di Formia si è attivata con una ricca programmazione da seguire on line sia sulla pagina facebook dell’associazione che sul loro sito.

Cultura ebraica e araba, storia dell’arte, letteratura, presentazioni di libri, lezioni di approfondimento di storia e incontri con l’autore e letture per bambini: ogni giorno fino al 3 aprile ci si potrà confrontare con appassionati, scrittori e studiosi che nonostante le difficoltà di questo periodo condividono con tutti noi storie, cultura e saperi.

Per tutto il golfo di Gaeta, sempre fino al 3 aprile, sarà inoltre attiva la consegna a domicilio di libri nuovi e usati per informazioni è possibile contattare il numero 3278806709 o inviare una e-mail all’indirizzo assfuoriquadro@gmail.com.

L’appuntamento

È dunque tutti i giorni sul sito e sulla pagina facebook di Fuori Quadro.



Il programma fino al 22 marzo

18 marzo

ore 10:30 lettura delle favole per piccoli e grandicelli

19 marzo

ore 19:00 Simone Lucciola legge Roland Topor

20 marzo

ore 19:00 Sandra Cervone legge i poeti deComposti per il decennale di deComporre Edizioni

21 marzo

ore 19:00 Sandra Cervone per la Giornata della poesia "Mia poesia salvami", Alda Merini e non solo

22 marzo

ore 19:00 Max Condreas legge Bukowski

