Gaeta passion flair competition: torna la gara internazionale a colpi di shaker

Arrivano da tutto il pianeta, sono i migliori al mondo e si stanno allenando duramente per conquistare il titolo di miglior barman acrobatico: torna, in versione evolution, “Gaeta Passion Flair Competition”, una delle gare più attese dell’anno giunta ormai alla sua ottava edizione.

Il 19 e 20 giugno riflettori puntati sull’evento che, per tradizione ormai, segna l’inizio della stagione estiva nella Perla del Tirreno. Oltre alla gara, mercoledì dedicata alla sezione mixology e giovedì al flair, piazza Conca (dinnanzi al Christian Bar) diventerà un vero e proprio teatro all’aperto con musica, spettacolo, intrattenimento, danza del ventre e persino un fachiro sputafuoco.

Ad aprire la serata del 19 giugno, che vedrà sfidarsi alcuni tra i più promettenti professionisti del mixology, sarà infatti Zeno. Si proseguirà poi con la competizione che, a differenza del flair in cui sono le acrobazie a farla da padrona, i concorrenti si sfideranno con movimenti eleganti, attente misurazioni degli ingredienti e raffinate spiegazioni. A gara conclusa si andrà poi avanti a ballare fino a notte fonda con un dj set sotto le stelle.

Giusto il tempo di un riposino perché alle 9 di giovedì i competitor dovranno essere già pronti per la registrazione e il primo briefing. Dopo esattamente 12 ore di prove e qualificazioni, alle 21:00, prenderà il via la finalissima che decreterà il vincitore di “Gaeta Passion Flair Competition” 2019.

L’evento, già molto conosciuto tra gli addetti ai lavori come uno dei più importanti al livello internazionale, sta suscitando l’interesse anche di chi di cocktail e acrobazie ne sa davvero poco. Migliaia i presenti alle precedenti manifestazioni caratterizzate, oltre che da una competizione mozzafiato, anche dall’allestimento di un show in grande stile con degustazioni, momenti danzanti, aperitivi e tanta buona musica.

Quest’anno il programma di giovedì prevede inoltre un giro turistico di Gaeta a bordo del mitico trenino e ben due spettacoli di danza: “Il centro del movimento” (ore 20:30) e Vincenzo Carannante (21:00). Tornando alla competizione, ci saranno veri e propri big del settore come il lettone Dennis Trifanovs, l'argentino Roman Zapata (vincitore dell’edizione 2017), l'ucraino Eugene Sokolov e, nella categoria femminile, la sorprendente Daniela Istrate ma non mancheranno giovani emergenti che promettono uno spettacolo senza eguali. Il tutto rigorosamente in spazi pubblici e dunque in forma completamente gratuita.

«Ogni anno l’evento rappresenta un autentico volano per il turismo - commenta Francesco Santillo, fondatore della rinomata scuola di barman Passion Flair Bartender di Gaeta e organizzatore dell’evento – i competitor e i rispettivi supporter riempono gli alberghi della città e centinaia di curiosi arrivano da tutta Italia. Merito degli eventi di contorno ma, soprattutto, dello spessore e del prestigio della gara. Quest’anno tra le novità anche la commissione giudicatrice, Flair Venture, organo particolarmente prestigioso nel settore».

