“Gelosia e… Amore” al Teatro Pistilli

Penultimo appuntamento con la rassegna Buonumore a Teatro ideata da Tonino Cicinelli e ospitata dal Teatro Luigi Pistilli di Cori.

Domenica 1° marzo andrà in scena lo spettacolo Gelosia e… Amore scritto e diretto da Alfonso Borzacchiello, sul palco del Pistilli l'Associazione degli Aviattori.

La commedia brillante di Borzacchiello parte dalle parole della canzone che recitava “l’amore non è bello se non è litigarello” proponendo un affresco divertentissimo sui luoghi comune dell’amore condito da furiosi litigi, malintesi ed intrighi a catena che rendono protagonista assoluta della vicenda la gelosia.

Come di consueto, per l’intera stagione l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Cori, offre lo spettacolo gratuito agli iscritti dei Centri Sociali di Cori e Giulianello. A fine spettacolo sarà possibile registrarsi e prenotare i propri posti per lo spettacolo finale Villa dei Miracoli che vedrà in scena Gli Amici del Teatro domenica 5 aprile.

L’appuntamento

È dunque per domenica 1 marzo alle ore 17.00 presso il Teatro Luigi Pistilli di Cori. Per le prenotazioni è possibile contattare i numeri 3475987660 - 3491752618 .

Gallery