Gianni Amelio presenta Hammamet all’Oxer

In uscita nelle sale italiane “Hammamet”, ultimo lavoro di Gianni Amelio che racconta gli ultimi anni di vita di Bettino Craxi, chiacchierato leader del Partito Socialista che, in fuga dall’Italia di Mani Pulite, nel 1994 si trasferì latitante proprio ad Hammamet in Tunisia, dove rimase fino al 2000 anno della sua morte.

Gianni Amelio con questo film vuole raccontare, al di là della cronaca, gli ultimi anni di uno dei protagonisti della Prima Repubblica, la sua decadenza e il rapporto con i famigliari durante questo esilio volontario. La narrazione, che ha l’andamento di un thriller, non vuole essere un racconto fedele dei fatti quanto una indagine introspettiva del personaggio Bettino Craxi, interpretato da un irriconoscibile Francesco Favino.

Il film, che uscirà nelle sale il 9 gennaio, sarà presentato dal regista stesso domenica 12 gennaio presso il Multisala Oxer in un incontro moderato dal cineasta pontino Renato Chiocca.

L’appuntamento

È dunque per domenica 12 gennaio alle 18.30 presso il Multisala Oxer per la proiezione e l’incontro con Gianni Amelio. Biglietti disponibili in prevendita presso il botteghino del cinema.

