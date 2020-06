Giardino di Ninfa: apertura straordinaria e una mostra dedicata a Sergio Ban

Weekend lungo nello splendido Giardino di Ninfa che con l’apertura straordinaria in occasione della festa dei Santi Patroni della Città di Roma, Santi Pietro e Paolo offrirà ai visitatori un giorno in più per ammirare il giardino tra i più belli al mondo.

Sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 giugno si potrà prenotare la visita al Giardino di Ninfa e godere delle fioriture estive: dagli hibiscus alle ortensie, a mille altri incantevoli fiori, piante esotiche tipiche della nostra vegetazione. Un tripudio di colori, profumi e suoni dati dalla presenza di tante specie di volatili e dal gorgogliare dell’acqua del ruscello che percorre serpeggiante il giardino.

Per tutti i visitatori in questi giorni ci sarà una sorpresa in più, tra i festeggiamenti dei 100 anni del giardino è inserita anche la mostra commemorativa dell’artista Sergio Ban a 10 anni dalla sua scomparsa. A conclusione del percorso di visita del Giardino, lungo la recinzione esterna dell'Hortus Conclusus, i visitatori potranno ammirare sculture e incisioni su pietra provenienti da collezioni private, accompagnati dai volontari dell'associazione Sergio Ban.

Come sempre le visite si svolgeranno in sicurezza e nel rispetto delle norme anti COVID-19. Per informazioni e prenotazione è possibile visitare il sito dedicato al Giardino di Ninfa.

