Giardino di Ninfa: il tour virtuale di primavera

Come ogni anno il Giardino di Ninfa con l’arrivo della primavera si veste di nuovi colori e profumi con il risveglio della natura. Proprio quest’anno in occasione del primo fine settimana di primavera erano in programma delle aperture straordinarie che, a causa dell’epidemia di Coronavirus in corso, sono state annullate.

Purtroppo non ci è ancora dato sapere quando si potrà tornare a gioire delle bellezze di uno dei giardini più belli e romantici al mondo, non per questo la Fondazione Roffredo Caetani, che gestisce il Giardino di Ninfa, vuole precludere ai visitatori lo spettacolo della natura compenetrata nella storia.

Dunque in programma per sabato 21 marzo alle 11.30 un tour virtuale del giardino in questi giorni di primavera che sarà disponibile sulla pagina facebook del Giardino di Ninfa.

Come tutti sappiamo un video non può rendere a fondo la bellezza e la magia di quei luoghi, ma sarà comunque un momento piacevole per ricordarli e per alleviare l’animo dai pensieri negativi di questo periodo. Un modo per ritrovarsi ad ammirare la Natura #distantimavicini