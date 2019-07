A Sabaudia torna il Gillette Padel Vip Cup

Dopo il successo della scorsa edizione torna a Sabaudia il 5 e 6 luglio il Gillette Padel Vip Cup, una manifestazione sportiva che vedrà scendere in campo moltissimi protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport per fini benefici.

Il Padel Tennis e la beneficenza

Il Padel Tennis è una disciplina facile, divertente e adatta a tutti: si gioca in doppio su un campo che è la metà di un consueto campo da tennis e che prevede come area di gioco anche le pareti che lo circondano. Tornerà a Sabaudia anche Francesco Totti di nuovo testimonial d’eccezione, affiancato quest’anno dalla madrina della manifestazione Rossella Brescia, ma non saranno i soli personaggi famosi a partecipare: da poco è stato reso noto l’elenco dei vip che parteciperanno alla gare. Il tutto nasce con l’intento benefico di sostenere l’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma).

Già dal 1 luglio la piazza principale di Sabaudia si è trasformata in un villaggio dedicato al Padel Tennis e l’edizione di quest’anno vede parecchie novità rispetto a quella del 2018: il 5 e 6 luglio infatti scenderanno in campo anche le donne e oltre ai VIP che parteciperanno, saranno coinvolti ben 60 circoli sportivi provenienti da 18 regioni.

Tre giorni di sport

Il 4 luglio le 15 coppie finaliste, 9 maschili e 6 femminili, si affronteranno nel master conclusivo per andare in finale contro i VIP.

Il 5 luglio i VIP scenderanno in campo dalle ore 16.30 per la semifinale; alle ore 20.00 Rossella Brescia terrà un discorso sul valore di questa coinvolgente kermesse sportiva, che grazie all’impegno dei giocatori e la partecipazione del pubblico ha reso possibile una grande missione di solidarietà. Clou dell’evento: la grande sfida serale con Francesco Totti, cui seguirà un party sotto le stelle all’esclusivo “Beach Club Lamante” dell’Oasi di Kufra di Sabaudia, con un parterre di celebrities, giornalisti e ospiti di spicco e la presenza di un DJ speciale - BOBO DJ alias Bobo Vieri - Testimonial per Gillette con la popolarissima campagna “Shave Like a Bomber”.

Sabato 6 luglio, sempre a partire dalle ore 16.30, doppio appuntamento per decretare la coppia vincitrice assoluta della Gillette Padel Vip Cup 2019: i vincitori della finale scenderanno infatti in campo ancora una volta per sfidare Francesco Totti, affiancato da un nome VIP ancora tenuto segreto.

Il programma della manifestazione

Venerdì 5 luglio

Ore 16.30 inizio degli incontri

Ore 20.30 il discorso di Rossella Brescia

Ore 20.45 La grande sfida: Totti/Vieri vs Malagò/Candelà

Ore 22.00 Party al Beach Club Lamante dell’ Oasi di Kufra

Sabato 6 Luglio

19.00 Finalissima Femminile

19.40 Finale Maschile

20.45 Finalissima Maschile – Vincitori partita 5 vs Totti/Candelà

L’appuntamento

È dunque nel cuore di Sabaudia dal 4 al 6 luglio.

