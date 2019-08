Gino Paoli e i Tri(o)Kàla in concerto a Gaeta

In occasione dei 60 anni di carriera, Gino Paoli, indimenticabile cantautore genovese, ha pubblicato lo scorso aprile un doppio cd “Appunti di un lungo Viaggio” in cui presenta diversi brani inediti e i suoi più grandi successi riarrangiati Danilo Rea. Il lavoro è realizzato in collaborazione con la Roma Jazz String Orchestra.

Dall’uscita di questo doppio disco è scaturita l’idea del tour di Gino Paoli affiancato da Rita Marcotulli, Alfredo Golino e Ares Tavolazzi componenti del Tri(o)Kàla, un concerto che ripropone in una chiave del tutto inedita le canzoni più amate e più famose di Paoli: da Sapore di Sale a Senza Fine, da Il Cielo in una Stanza a Che Cosa C’è e moltissimi altri brani che hanno fatto cantare intere generazioni.

Il tour di Gino Paoli e dei Tri(o)Kàla farà tappa anche a Gaeta presso l’Arena Virgilio mercoledì 21 agosto. I biglietti per il concerto sono disponibili online sul circuito TicketOne e nelle prevendite abituali, per tutte le info:www.arenavirgilio.it, Info line: 3286134275.