Gioco&Storia: a Piana delle Orme due giorni dedicati ai giochi da tavolo

Torna nella splendida location di Piana delle Orme Gioco&Storia la manifestazione dedicata ai giochi da tavolo, in particolare ai giochi di simulazione.

Tutti gli appassionati dei vari giochi in scatola potranno partecipare o portando da casa i propri giochi preferiti, o unendosi ai tavoli già organizzati con diversi giochi.

Oltre alle postazioni di gioco saranno presenti stand espositivi di negozi ed editori di giochi dove curiosare, scoprire edizioni speciali, novità e mille segreti dei giochi: dai più famosi a quelli per veri appassionati.

Non mancherà un’area dedicata ai giocatori più piccini: lo staff di Gioco&Storia proporrà a bambini dai 3 ai 10 intrattenimento e giochi. Nel corso della manifestazione si terranno inoltre i Campionati Nazionali di Labyrinth, di Time of Crisis e di Here I stand. Tante le iniziative per tutti i giocatori: dalla lotteria alle aste, dai tornei alle anteprime, al mercatino dei giochi usati.

L’appuntamento

È dunque per sabato 5 ottobre dalle 9 a mezzanotte e domenica 6 dalle 9.00 alle ore 20.00 presso l’area espositiva di Piana delle Orme.

Il programma della manifestazione:

sabato 5 ottobre

9.00 Apertura: gioco libero, anteprime, demo, tornei, lotteria di giochi

9.00 Torneo di Dust 1947

9.30 Campionato Italiano di Labyrinth

10.00 Demo di Battlestar Galactica: starship battles edizione italiana

10.00 Torneo di Warhammer 4000

10.00 Campionato Italiano di Time of Crisis

15.00 Torneo di Arena Colossei

15.00 Angolo baby giocatori (3-10 anni)

19.30 Mega Asta di giochi serale (130 titoli)

23.45 Chiusura

domenica 6 ottobre

9.00 Apertura: gioco libero, anteprime, demo, tornei, lotteria di giochi

9.00 Torneo di Dust 1947

9.00 Campionato Italiano di Here I stand

10.00 Demo di Battlestar Galactica: starship battles edizione italiana

10.00 Demo di Bolt Action "Operation Goodwood"

10.00 Wings of Glory: a call to arms

10.00 Torneo di Warhammer 4000

10.00 Angolo baby giocatori (3-10 anni)

10.00 Mercatino dei giochi usati

16.00 Estrazione Lotteria di giochi

20.00 Chiusura

Gallery