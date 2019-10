Giornata delle Bandiere Arancioni: a Fossanova una caccia al tesoro

Domenica 6 ottobre si terrà negli oltre 100 borghi a cui sono state assegnate le bandiere arancioni del Touring Club Italiano una caccia al tesoro alla scoperta dei luoghi attraverso il divertimento.

Anche il Borgo medievale di Fossanova aderisce all’iniziativa e dalle 10.00 alle 16.00 squadre di massimo 6 partecipanti potranno cimentarsi nella caccia al tesoro alla scoperta di luoghi, le storie che custodiscono, i personaggi che vi hanno soggiornato.

Nello splendido borgo medievale si potranno trovare inoltre originali e gustose bancarelle di artigianato e prodotti tipici locali, si potrà visitare il Museo Medievale e l’Abbazia di Fossanova, accompagnati da una esperta guida turistica, alle ore 10,30 - 11,30 - 15,30 telefonando ai seguenti numeri 0773/912306 – 3472330723 o inviando una mail a musarchpriverno@libero.it, e alle 17.00 presso l’Auditorium dell’EX Infermeria dei Conversi si esibiranno i Muiravale Freetown.

La partecipazione è gratuita ma previa prenotazione da effettuare sul sito Bandiere arancioni selezionando il Borgo di Fossanova o inviando una email all’indirizzo bandiere.arancioni@touringclub.it. Non essendo una competizione non ci sarà una classifica, ma per chi porterà a termine il percorso è previsto un omaggio da parte del Comune di Priverno.

L’appuntamento

È per domenica 6 ottobre dalle 10.00 alle 16.00 presso il PIT, Punto Informazione Turistica, in via S. Tommaso d'Aquino, nel Borgo di Fossanova dove riceveranno gli indizi per poter iniziare la caccia al tesoro.

