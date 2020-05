La Regione Lazio celebra on line la Giornata Internazionale dei Parchi

In occasione della Giornata Europei dei Parchi che si terrà domenica 24 maggio, la Regione Lazio ha organizzato una serie di eventi on line all’interno della rassegna #iparchiacasatua, una iniziativa nata per offrire ai cittadini costretti a casa durante la fase 1 dell’epidemia di Coronavirus uno sguardo sulla natura e degli spunti per quando si potrà tornare a visitare i parchi.

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio si potranno seguire sul sito e sulla pagina Facebook dei Parchi del Lazio una serie di dirette, videointerviste, incontri con esperti e filmati vari dedicati al tema di quest’anno “La natura, un bene prezioso per la nostra salute”.

Venerdì 22 maggio

Si potranno seguire in diretta facebook tre conversazioni dedicate alle orchidee (ore 11.00), animali in città (ore 15.00) e all’evoluzione naturale da Darwin ai giorni nostri (ore 17.00) a cura del Direttore all’Ambiente della Regione Lazio, Vito Consoli, e di altri esperti delle aree naturali protette del Lazo.

Sabato 23 maggio

Si potranno ammirare le bellezze e le potenzialità dei Parchi del Lazio: le particolarità naturali (il mare e la montagna, i laghi e i fiumi), le attività sportive consentite, le ricette con i prodotti tipici delle zone, il marchio regionale dei Parchi, il volo dei falchi dal Parco dei Castelli romani, il recupero di vari esemplari della fauna selvatica, gli alberi monumentali, le antiche tradizioni, la storia, l’archeologia e il Cammino dei Parchi. Il tutto tramite interessanti dirette Zoom da seguire su Facebook. Interverranno: Enrica Onorati, l’Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio, direttore Consoli, i Presidenti e i Direttori dei Parchi del Lazio, i Guardiaparco e diversi esperti in ambito naturalistico e ambientale.

Domenica 24 maggio

Si chiuderà in bellezza la rassegna con le visite guidate virtuali delle aree protette del Lazio, intervallate dagli scatti dei cittadini che hanno partecipato al contest fotografico “La natura mi fa stare bene, perché…”, lanciato sui social di Regione Lazio e Parchi Lazio.