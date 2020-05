Il Maestro Taskayali in concerto per la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa

Venerdì 8 maggio è la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, una ricorrenza che festeggia il lavoro che milioni di volontari svolgono quotidianamente in tutto il mondo: un lavoro di aiuto, solidarietà e soccorso continuo, durante ogni tipo di calamità ed emergenza.

Il Comitato di Latina ha deciso di festeggiare questa giornata con il concerto del Maestro Francesco Taskayali, compositore e pianista, anch’egli Volontario Temporaneo in questo periodo di epidemia da Coronavirus. Il concerto si terrà presso il giardino del Comune di Latina a porte chiuse e si potrà assistere collegandosi alla pagina Facebook della Croce Rossa Italiana – Comitato di Latina e del Comune di Latina alle ore 18.45. Durante la giornata il Comune di Latina esporrà la bandiera della Croce Rossa.

Con l’occasione si potranno dare le prime informazioni delle operazioni dei volontari durante la fase 1 dell’epidemia: in circa due mesi, sono state assistite oltre 5 mila persone, distribuiti più di 1300 pacchi viveri ai bisognosi, consegnati a domicilio 440 farmaci e 1600 spese (in genere ad anziani e malati, persone in isolamento domiciliare). Un servizio realizzato grazie all’impegno di 180 volontari, che hanno prestato circa 1800 ore di servizio, a bordo di 11 automezzi ogni giorno e percorrendo ad oggi oltre 34 mila chilometri.

Chiunque volesse contribuire concretamente e sostenere la Croce Rossa potrà effettuare una donazione utilizzando l’Iban IT94Q0529614700CC0080007449, causale “Emergenza Covid-19 Latina”.

L’appuntamento

Con le celebrazioni della Croce Rossa è per venerdì 8 maggio alle ore 18.45 in diretta facebook.

Foto tratta dalla pagina facebook della Croce Rossa Italiana - Comitato di Latina

Gallery