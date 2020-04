Giornata mondiale del Libro: Formia la celebra on line

Grande attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale formiana verso il ruolo delle biblioteche non solo come luoghi che custodiscono il sapere, ma da cui far partire iniziative di promozione della lettura, anche attraverso incontri con gli autori, spesso grandi nomi.

Il 23 febbraio si terrà la Giornata Mondiale del Libro e dell'Editoria che la Biblioteca di Formia non poteva esimersi dal celebrare nonostante il lockdown per contenere l’epidemia di Coronavirus. Dalle 10.30 alle 24.00 infatti si terranno una serie di appuntamenti on line: delle vere e proprio “incursioni culturali” sulla pagina Facebook del Comune di Formia.

Dalle video letture per i più piccini, ai laboratori per ragazzi, dagli incontri per conoscere meglio scrittori e poeti originati del Golfo a interventi dedicati al mondo dell’editoria, dei premi letterari e al diritto d’autore. Si potranno vedere anche dei video messaggi degli autori che sono passati per Formia come Pino Imperatore, Melania Mazzucco, Michela Marzano, Maurizio De Giovanni e Roberto Saviano.

Il programma della Festa del Libro:

Ore 10.30:Saluti e ringraziamenti Assessore alla Cultura

Ore 11.00:“Il tuo bambino amerà i libri“ - “La sua storia inizia dalle tue parole” a cura di “Nati per leggere”

Ore 13:30:"Editoria e start up: come arrivare alla pubblicazione" Emilio Alessandro Manzotti ed. BookTribu

Ore 14.20:Video letture a cura della “Casa dei libri – Biblioteca dei bambini”

Video lettura associazione culturale lo “Spiringuacchio” di Gabriella Catania

Ore 15.00:Fuorigioco/Letture animate per bambini a cura “Associazione Fuori Quadro”

Ore 16:00:“La memoria di Odino” a cura di Jason Forbus

“La scrittura da isolamento“ a cura di Manuela Salvi

Ore 18:00:“La bellezza” poesie de “I poeti del Golfo”

Ore 18.30:" Il diritto d'autore nella vigente legislazione" avvocato Anna Laura Tocco

Ore 19:00:“Formia in Giallo“

Ore 20:00:“Navigando tra parole e libri” interventi:

Melania Mazzucco – Michela Marzano – Maurizio de Giovanni - Pino Imperatore - Giulio Scarpati

Ore 21:00: “Il tempio e la forza della parola” Roberto Saviano dall’evento del 25 luglio 2019 presso la Tomba di Cicerone

Ore 22:00: “Memorie di Adriano“ Giulio Scarpati legge Marguerite Yourcenar

Gallery